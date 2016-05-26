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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7832783378347835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:51

Alfa_Bank, в веб версии МАБа карты показываются в определенном порядке.

Наверное не очень сложно соблюдать этот порядок и в мобильной версии, а не тасовать их каждый раз вразнобой (о том, что в ОК Альфа так происходит со счетами даже неловко уже напоминать).

+ сразу чтобы два сообщения не делать

в Хроме добавляя броузер как доверенным устройством, МАБ в следующий раз все равно переспрашивает пароли по новой, забывая про доверие.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:05

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:
Аналогичная фраза есть в официальных условиях акции:
"4.1. Для того щоб взяти участь... здійснити щанайменше 5 (пять) розрахункових операцій

Добрый день. Все детали участия в акции прописаны в официальных условиях.
... здійснити щонайменше 8 (вісім) розрахункових операцій на будь-яку суму за допомогою картки Visa, ....

Вы одну акцию обсуждаете или разные?

Добрый день. Акция одна. Могут быть разные требования к количеству операций.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:09

  userdep написав:Добрый день, подскажите почему такое может происходить?
Открыл депозит в мобильном приложении, а ночью деньги вернулись на карту.
Деньги на карте лежали с прошлой недели. Часть перевел с Ощадного, а часть лежала больше недели.

Добрый день. Напишите ИНН в ЛС, проверю.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:11

  Esq написав:Alfa_Bank, в веб версии МАБа карты показываются в определенном порядке.

Наверное не очень сложно соблюдать этот порядок и в мобильной версии, а не тасовать их каждый раз вразнобой (о том, что в ОК Альфа так происходит со счетами даже неловко уже напоминать).

+ сразу чтобы два сообщения не делать

в Хроме добавляя броузер как доверенным устройством, МАБ в следующий раз все равно переспрашивает пароли по новой, забывая про доверие.

Добрый день. Порядок карт в веб версии и мобайле может отличаться (передам ваше предложение о повторении порядка). Сейчас есть проблема с сохранением доверенности, работаем над исправлением. А что не так к Ок, Альфа?
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  #<1 ... 7832783378347835
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