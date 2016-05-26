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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:51
Alfa_Bank, в веб версии МАБа карты показываются в определенном порядке.
Наверное не очень сложно соблюдать этот порядок и в мобильной версии, а не тасовать их каждый раз вразнобой (о том, что в ОК Альфа так происходит со счетами даже неловко уже напоминать).
+ сразу чтобы два сообщения не делать
в Хроме добавляя броузер как доверенным устройством, МАБ в следующий раз все равно переспрашивает пароли по новой, забывая про доверие.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:05
vollena71 написав: Alfa_Bank написав: Flamingo написав:
Аналогичная фраза есть в официальных условиях акции:
"4.1. Для того щоб взяти участь... здійснити щанайменше 5 (пять) розрахункових операцій
Добрый день. Все детали участия в акции прописаны в официальных условиях.
... здійснити щонайменше 8 (вісім) розрахункових операцій на будь-яку суму за допомогою картки Visa, ....
Вы одну акцию обсуждаете или разные?
Добрый день. Акция одна. Могут быть разные требования к количеству операций.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:09
userdep написав:
Добрый день, подскажите почему такое может происходить?
Открыл депозит в мобильном приложении, а ночью деньги вернулись на карту.
Деньги на карте лежали с прошлой недели. Часть перевел с Ощадного, а часть лежала больше недели.
Добрый день. Напишите ИНН в ЛС, проверю.
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:11
Esq написав:
Alfa_Bank, в веб версии МАБа карты показываются в определенном порядке.
Наверное не очень сложно соблюдать этот порядок и в мобильной версии, а не тасовать их каждый раз вразнобой (о том, что в ОК Альфа так происходит со счетами даже неловко уже напоминать).
+ сразу чтобы два сообщения не делать
в Хроме добавляя броузер как доверенным устройством, МАБ в следующий раз все равно переспрашивает пароли по новой, забывая про доверие.
Добрый день. Порядок карт в веб версии и мобайле может отличаться (передам ваше предложение о повторении порядка). Сейчас есть проблема с сохранением доверенности, работаем над исправлением. А что не так к Ок, Альфа?
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Вів 05 лис, 2019 05:49
sens
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