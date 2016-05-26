userdep написав:Добрый день, подскажите почему такое может происходить? Открыл депозит в мобильном приложении, а ночью деньги вернулись на карту. Деньги на карте лежали с прошлой недели. Часть перевел с Ощадного, а часть лежала больше недели.
Esq написав:Alfa_Bank, в веб версии МАБа карты показываются в определенном порядке.
Наверное не очень сложно соблюдать этот порядок и в мобильной версии, а не тасовать их каждый раз вразнобой (о том, что в ОК Альфа так происходит со счетами даже неловко уже напоминать).
+ сразу чтобы два сообщения не делать
в Хроме добавляя броузер как доверенным устройством, МАБ в следующий раз все равно переспрашивает пароли по новой, забывая про доверие.
Добрый день. Порядок карт в веб версии и мобайле может отличаться (передам ваше предложение о повторении порядка). Сейчас есть проблема с сохранением доверенности, работаем над исправлением. А что не так к Ок, Альфа?
Alfa_Bank написав:Добрый день. Порядок карт в веб версии и мобайле может отличаться (передам ваше предложение о повторении порядка). Сейчас есть проблема с сохранением доверенности, работаем над исправлением. А что не так к Ок, Альфа?
Он не просто может отличаться или отличается, а он меняется с каждым обновлением списка.
Та же история с порядком счетов в мобильном приложении. Их бы сортировать в порядке обратном дате последней активности по счету, а не показывать в случайном порядке.
Alfa_Bank Прихожу сегодня в отделение Банка на ул. Крещатик, Киев, получить перевод WU. В кассе ответ: "Программа не работает". Спрашиваю, не работает только у вас или по всей системе Банка. Ответ: раз у нас не работает, не работает везде. Не могли бы Вы узнать, спрашиваю в кассе? Звоните в колл-центр. Подхожу к парню на рецепции. Ответ примерно тот же: ничего не знаю, узнать ничего нельзя. В итоге пошла на другое отделение, там все чудесно работало. Прошу наградить сотрудников отделения на ул. Крещатик за их чуткое отношение к клиенту и компетентные ответы. Спасибо за прекрасный "стервис"! И да, замечу, что сотрудники отделения было не сильно заняты, мягко говоря. Вообще клиентов там не увидела, кроме как рядом с банкоматом, но это не к ним. Кстати, по Вайберу сразу пришло "Оцените наш сервис". Оценила на 1*, меньше не было. Ну, и какие действия последуют после моей оценки?
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clientage написав:Блииин, яйца по 1.99, небойсь с Алкой сговорились
Кстати, уважаемый представитель - хотел бы обратить Ваше внимание на "недобросовестную рекламу", которую Альфа-банк разместил в условиях этой акции (150 грн. орехов за 5 покупок с Визой в ноябре). В самом приложении Альфа пишет: "Сделай 5 покупок на ЛЮБУЮ сумму и получи 150 грн. кэшбека в подарок". Аналогичная фраза есть в официальных условиях акции: "4.1. Для того щоб взяти участь... здійснити щанайменше 5 (пять) розрахункових операцій на БУДЬ-ЯКУ СУМУ за допомогою картки Виза ... в будь-яких категоріях і МСС незаборонених правилами програми Кешью."
Надо ли говорить что примененные Альфа банком формулировки позволяют сделать ошибочный вывод что человек осуществивший 5 покупок на суммы 0,01-1,99 грн. также попадет в участники акции? А это не так поскольку есть пункт 4.2 согласно которой операция считается успешной если по результату операции был начислен хотя бы 0,01 бонус на счет кэшью. Я то понимаю что именно это значит, но люди есть разные. ИМХО данный пункт прямо противоречит как рекламе акции так и п.4.1. Чтобы не было "недостоверной рекламы" ИМХО надо честно писать, что не за "ЛЮБУЮ" и "БУДЬ-ЯКУ" суму возможно участие в акции, а только на расчетные операции от 2 грн. и выше. Так было бы честно и достоверно! А сейчас - не честно
Annet_ написав:Alfa_Bank Прихожу сегодня в отделение Банка на ул. Крещатик, Киев, получить перевод WU. В кассе ответ: "Программа не работает". Спрашиваю, не работает только у вас или по всей системе Банка. Ответ: раз у нас не работает, не работает везде. Не могли бы Вы узнать, спрашиваю в кассе? Звоните в колл-центр. Подхожу к парню на рецепции. Ответ примерно тот же: ничего не знаю, узнать ничего нельзя. В итоге пошла на другое отделение, там все чудесно работало. Прошу наградить сотрудников отделения на ул. Крещатик за их чуткое отношение к клиенту и компетентные ответы. Спасибо за прекрасный "стервис"! И да, замечу, что сотрудники отделения было не сильно заняты, мягко говоря. Вообще клиентов там не увидела, кроме как рядом с банкоматом, но это не к ним. Кстати, по Вайберу сразу пришло "Оцените наш сервис". Оценила на 1*, меньше не было. Ну, и какие действия последуют после моей оценки?
Добрый день. Извините, пожалуйста, за ситуацию. Исправимся.