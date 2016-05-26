Додано: Вів 05 лис, 2019 15:42

Alfa_Bank

Прихожу сегодня в отделение Банка на ул. Крещатик, Киев, получить перевод WU. В кассе ответ: "Программа не работает". Спрашиваю, не работает только у вас или по всей системе Банка. Ответ: раз у нас не работает, не работает везде. Не могли бы Вы узнать, спрашиваю в кассе? Звоните в колл-центр.

Подхожу к парню на рецепции. Ответ примерно тот же: ничего не знаю, узнать ничего нельзя.

В итоге пошла на другое отделение, там все чудесно работало.

Прошу наградить сотрудников отделения на ул. Крещатик за их чуткое отношение к клиенту и компетентные ответы. Спасибо за прекрасный "стервис"! И да, замечу, что сотрудники отделения было не сильно заняты, мягко говоря. Вообще клиентов там не увидела, кроме как рядом с банкоматом, но это не к ним.

Кстати, по Вайберу сразу пришло "Оцените наш сервис". Оценила на 1*, меньше не было. Ну, и какие действия последуют после моей оценки?

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