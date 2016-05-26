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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7833783478357836>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:51

Alfa_Bank, в веб версии МАБа карты показываются в определенном порядке.

Наверное не очень сложно соблюдать этот порядок и в мобильной версии, а не тасовать их каждый раз вразнобой (о том, что в ОК Альфа так происходит со счетами даже неловко уже напоминать).

+ сразу чтобы два сообщения не делать

в Хроме добавляя броузер как доверенным устройством, МАБ в следующий раз все равно переспрашивает пароли по новой, забывая про доверие.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:05

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Flamingo написав:
Аналогичная фраза есть в официальных условиях акции:
"4.1. Для того щоб взяти участь... здійснити щанайменше 5 (пять) розрахункових операцій

Добрый день. Все детали участия в акции прописаны в официальных условиях.
... здійснити щонайменше 8 (вісім) розрахункових операцій на будь-яку суму за допомогою картки Visa, ....

Вы одну акцию обсуждаете или разные?

Добрый день. Акция одна. Могут быть разные требования к количеству операций.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:09

  userdep написав:Добрый день, подскажите почему такое может происходить?
Открыл депозит в мобильном приложении, а ночью деньги вернулись на карту.
Деньги на карте лежали с прошлой недели. Часть перевел с Ощадного, а часть лежала больше недели.

Добрый день. Напишите ИНН в ЛС, проверю.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:11

  Esq написав:Alfa_Bank, в веб версии МАБа карты показываются в определенном порядке.

Наверное не очень сложно соблюдать этот порядок и в мобильной версии, а не тасовать их каждый раз вразнобой (о том, что в ОК Альфа так происходит со счетами даже неловко уже напоминать).

+ сразу чтобы два сообщения не делать

в Хроме добавляя броузер как доверенным устройством, МАБ в следующий раз все равно переспрашивает пароли по новой, забывая про доверие.

Добрый день. Порядок карт в веб версии и мобайле может отличаться (передам ваше предложение о повторении порядка). Сейчас есть проблема с сохранением доверенности, работаем над исправлением. А что не так к Ок, Альфа?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:19

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Порядок карт в веб версии и мобайле может отличаться (передам ваше предложение о повторении порядка). Сейчас есть проблема с сохранением доверенности, работаем над исправлением. А что не так к Ок, Альфа?


Он не просто может отличаться или отличается, а он меняется с каждым обновлением списка.

Та же история с порядком счетов в мобильном приложении. Их бы сортировать в порядке обратном дате последней активности по счету, а не показывать в случайном порядке.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:27

  Esq написав:
Он не просто может отличаться или отличается, а он меняется с каждым обновлением списка.

Та же история с порядком счетов в мобильном приложении. Их бы сортировать в порядке обратном дате последней активности по счету, а не показывать в случайном порядке.

В одном из ближайших обновлений планируется сделать фиксированный список карт.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:42

"Чудесное" обслуживание в "Альфа-банке"

Alfa_Bank
Прихожу сегодня в отделение Банка на ул. Крещатик, Киев, получить перевод WU. В кассе ответ: "Программа не работает". Спрашиваю, не работает только у вас или по всей системе Банка. Ответ: раз у нас не работает, не работает везде. Не могли бы Вы узнать, спрашиваю в кассе? Звоните в колл-центр.
Подхожу к парню на рецепции. Ответ примерно тот же: ничего не знаю, узнать ничего нельзя.
В итоге пошла на другое отделение, там все чудесно работало.
Прошу наградить сотрудников отделения на ул. Крещатик за их чуткое отношение к клиенту и компетентные ответы. Спасибо за прекрасный "стервис"! И да, замечу, что сотрудники отделения было не сильно заняты, мягко говоря. Вообще клиентов там не увидела, кроме как рядом с банкоматом, но это не к ним.
Кстати, по Вайберу сразу пришло "Оцените наш сервис". Оценила на 1*, меньше не было. Ну, и какие действия последуют после моей оценки?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:45

  Flamingo написав:
  clientage написав:Блииин, яйца по 1.99, небойсь с Алкой сговорились

Кстати, уважаемый представитель - хотел бы обратить Ваше внимание на "недобросовестную рекламу", которую Альфа-банк разместил в условиях этой акции (150 грн. орехов за 5 покупок с Визой в ноябре). В самом приложении Альфа пишет: "Сделай 5 покупок на ЛЮБУЮ сумму и получи 150 грн. кэшбека в подарок".
Аналогичная фраза есть в официальных условиях акции:
"4.1. Для того щоб взяти участь... здійснити щанайменше 5 (пять) розрахункових операцій на БУДЬ-ЯКУ СУМУ за допомогою картки Виза ... в будь-яких категоріях і МСС незаборонених правилами програми Кешью."

Надо ли говорить что примененные Альфа банком формулировки позволяют сделать ошибочный вывод что человек осуществивший 5 покупок на суммы 0,01-1,99 грн. также попадет в участники акции? А это не так поскольку есть пункт 4.2 согласно которой операция считается успешной если по результату операции был начислен хотя бы 0,01 бонус на счет кэшью. Я то понимаю что именно это значит, но люди есть разные. ИМХО данный пункт прямо противоречит как рекламе акции так и п.4.1. Чтобы не было "недостоверной рекламы" ИМХО надо честно писать, что не за "ЛЮБУЮ" и "БУДЬ-ЯКУ" суму возможно участие в акции, а только на расчетные операции от 2 грн. и выше. Так было бы честно и достоверно! А сейчас - не честно :evil:

Сейчас Вам пообещают, что проверят, передадут куда выше, и.... реально забьют на эти мелочи жизни. Не царское это дело, такова традиция! Полгода назад точно так же носом тыкал в нестыковки и введение клиента в заблуждение, но воз и ныне там :evil: :

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Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:51

pharus
Так должны были согласно условий платить 1 коп минимум за все покупки, но Альфа диджитал криво настроил алгоритм и бонус кешью просто не начисляется
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:51

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Прихожу сегодня в отделение Банка на ул. Крещатик, Киев, получить перевод WU. В кассе ответ: "Программа не работает". Спрашиваю, не работает только у вас или по всей системе Банка. Ответ: раз у нас не работает, не работает везде. Не могли бы Вы узнать, спрашиваю в кассе? Звоните в колл-центр.
Подхожу к парню на рецепции. Ответ примерно тот же: ничего не знаю, узнать ничего нельзя.
В итоге пошла на другое отделение, там все чудесно работало.
Прошу наградить сотрудников отделения на ул. Крещатик за их чуткое отношение к клиенту и компетентные ответы. Спасибо за прекрасный "стервис"! И да, замечу, что сотрудники отделения было не сильно заняты, мягко говоря. Вообще клиентов там не увидела, кроме как рядом с банкоматом, но это не к ним.
Кстати, по Вайберу сразу пришло "Оцените наш сервис". Оценила на 1*, меньше не было. Ну, и какие действия последуют после моей оценки?

Добрый день. Извините, пожалуйста, за ситуацию. Исправимся.
Alfa_Bank
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