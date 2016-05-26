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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7833783478357836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:55

  pharus написав:Зображення

Alfa_Bank, я понимаю: марХетинг и все такое, лишний раз мутить с рекламкой, ухудшать наглядность и т.п.
В противовес этому просто предлагаю и дальше поиграться с... подменой понятий :wink: Например, обещать возврата 0.5% не просто за ВСЕ покупки, а за ВСЕ CASH'U-покупки. Ну а в правилах/терминах дать определение этой "CASH'U-покупки" -- на сумму от 2грн в соотвеств. с ограничениями из "Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі"... Ну там уже пляки ваши поработают/нарисуют :)
Ну а клиент уж тут должен заинтересоваться и таки разобраться шо такое ота CASH'U-покупка :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 7833783478357836
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