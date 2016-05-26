Alfa_Bank, я понимаю: марХетинг и все такое, лишний раз мутить с рекламкой, ухудшать наглядность и т.п.
В противовес этому просто предлагаю и дальше поиграться с... подменой понятий Например, обещать возврата 0.5% не просто за ВСЕ покупки, а за ВСЕ CASH'U-покупки. Ну а в правилах/терминах дать определение этой "CASH'U-покупки" -- на сумму от 2грн в соотвеств. с ограничениями из "Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі"... Ну там уже пляки ваши поработают/нарисуют
Ну а клиент уж тут должен заинтересоваться и таки разобраться шо такое ота CASH'U-покупка