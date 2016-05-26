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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7833783478357836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 15:55

  pharus написав:Зображення

Alfa_Bank, я понимаю: марХетинг и все такое, лишний раз мутить с рекламкой, ухудшать наглядность и т.п.
В противовес этому просто предлагаю и дальше поиграться с... подменой понятий :wink: Например, обещать возврата 0.5% не просто за ВСЕ покупки, а за ВСЕ CASH'U-покупки. Ну а в правилах/терминах дать определение этой "CASH'U-покупки" -- на сумму от 2грн в соотвеств. с ограничениями из "Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі"... Ну там уже пляки ваши поработают/нарисуют :)
Ну а клиент уж тут должен заинтересоваться и таки разобраться шо такое ота CASH'U-покупка :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:02

  clientage написав:
  pharus написав:Зображення

Alfa_Bank, я понимаю: марХетинг и все такое, лишний раз мутить с рекламкой, ухудшать наглядность и т.п.
В противовес этому просто предлагаю и дальше поиграться с... подменой понятий :wink: Например, обещать возврата 0.5% не просто за ВСЕ покупки, а за ВСЕ CASH'U-покупки. Ну а в правилах/терминах дать определение этой "CASH'U-покупки" -- на сумму от 2грн в соотвеств. с ограничениями из "Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі"... Ну там уже пляки ваши поработают/нарисуют :)
Ну а клиент уж тут должен заинтересоваться и таки разобраться шо такое ота CASH'U-покупка :lol:
Мастера видно по стойке - всю интеллектуальную работу за пляку сделал мигом! Половину зарплаты пляка пусть теперь отдаёт))) А баннер уже сам руцями пусть допилит, осилит наверное 1 слово и 1 сноску добавить? :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:07

  clientage написав:Alfa_Bank, я понимаю: марХетинг и все такое, лишний раз мутить с рекламкой, ухудшать наглядность и т.п.
В противовес этому просто предлагаю и дальше поиграться с... подменой понятий :wink: Например, обещать возврата 0.5% не просто за ВСЕ покупки, а за ВСЕ CASH'U-покупки. Ну а в правилах/терминах дать определение этой "CASH'U-покупки" -- на сумму от 2грн в соотвеств. с ограничениями из "Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі"... Ну там уже пляки ваши поработают/нарисуют :)
Ну а клиент уж тут должен заинтересоваться и таки разобраться шо такое ота CASH'U-покупка :lol:

Добрый день. Собирались там * добавить и сноску. Сейчас потороплю изменения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:14

  pharus написав:Сейчас Вам пообещают, что проверят, передадут куда выше, и.... реально забьют на эти мелочи жизни. Не царское это дело, такова традиция! Полгода назад точно так же носом тыкал в нестыковки и введение клиента в заблуждение, но воз и ныне там :evil: :

Добрый день. Сейчас потороплю изменения :oops:
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7541
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 647 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:14

На самом деле это надо очень постараться чтобы найти реальную покупку меньше 2 гривен :?
Vorlon
 
Повідомлень: 7412
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:38

  Vorlon написав:На самом деле это надо очень постараться чтобы найти реальную покупку меньше 2 гривен :?


Интересно а что может стоить меньше 2 гривен в обозримом будущем не встречал таких покупок
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:51

  joik написав:
  Vorlon написав:На самом деле это надо очень постараться чтобы найти реальную покупку меньше 2 гривен :?


Интересно а что может стоить меньше 2 гривен в обозримом будущем не встречал таких покупок

Ну тут же уже писали - 1 яичко, 1 небольшое яблоко, 1 конфета "Корівка"...
Кроме того мне как-то под акцию с использованием гугль-пэя, которого в моем сяоми нету, дочка пакетик ванильного сахара покупала ;) :roll: В принципе если в разделе "специи" посмотреть наверняка еще что-то можно найти
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 16:59

  Alfa_Bank написав:
  Vadim1212 написав:Доброе утро! Подскажите участвуют ли в Акции Glusco АЗС в г.Харьков, т.к на сайте азс не представлены и чеки выдают разных чп. При заправке на одной из азс на ул клочковской из двух раз бонусы начислены 1раз

Добрый день. Есть определенный перечень терминалов, которые передал нам партнер. По этому списку начисляем бонусы. В Харькове есть заправки, что участвуют в акции. Но нужно смотреть детали по транзакции. Пришлите ваши данные, проверим.

26205906643504
1азс 22.10 бонусы начислены.
25.10 бонусы отсутствуют
2азс. 31.10-2 транзакции бонусы отсутствуют
05.11 бонусы начислены
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:11

Re: Альфа-Банк

  joik написав:Интересно а что может стоить меньше 2 гривен в обозримом будущем не встречал таких покупок

булочки в кишені 30-50грам :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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