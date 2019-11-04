Alfa_Bank, я понимаю: марХетинг и все такое, лишний раз мутить с рекламкой, ухудшать наглядность и т.п. В противовес этому просто предлагаю и дальше поиграться с... подменой понятий Например, обещать возврата 0.5% не просто за ВСЕ покупки, а за ВСЕ CASH'U-покупки. Ну а в правилах/терминах дать определение этой "CASH'U-покупки" -- на сумму от 2грн в соотвеств. с ограничениями из "Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі"... Ну там уже пляки ваши поработают/нарисуют Ну а клиент уж тут должен заинтересоваться и таки разобраться шо такое ота CASH'U-покупка
Alfa_Bank, я понимаю: марХетинг и все такое, лишний раз мутить с рекламкой, ухудшать наглядность и т.п. В противовес этому просто предлагаю и дальше поиграться с... подменой понятий Например, обещать возврата 0.5% не просто за ВСЕ покупки, а за ВСЕ CASH'U-покупки. Ну а в правилах/терминах дать определение этой "CASH'U-покупки" -- на сумму от 2грн в соотвеств. с ограничениями из "Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі"... Ну там уже пляки ваши поработают/нарисуют Ну а клиент уж тут должен заинтересоваться и таки разобраться шо такое ота CASH'U-покупка
Мастера видно по стойке - всю интеллектуальную работу за пляку сделал мигом! Половину зарплаты пляка пусть теперь отдаёт))) А баннер уже сам руцями пусть допилит, осилит наверное 1 слово и 1 сноску добавить?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
clientage написав:Alfa_Bank, я понимаю: марХетинг и все такое, лишний раз мутить с рекламкой, ухудшать наглядность и т.п. В противовес этому просто предлагаю и дальше поиграться с... подменой понятий Например, обещать возврата 0.5% не просто за ВСЕ покупки, а за ВСЕ CASH'U-покупки. Ну а в правилах/терминах дать определение этой "CASH'U-покупки" -- на сумму от 2грн в соотвеств. с ограничениями из "Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі"... Ну там уже пляки ваши поработают/нарисуют Ну а клиент уж тут должен заинтересоваться и таки разобраться шо такое ота CASH'U-покупка
Добрый день. Собирались там * добавить и сноску. Сейчас потороплю изменения.
Vorlon написав:На самом деле это надо очень постараться чтобы найти реальную покупку меньше 2 гривен
Интересно а что может стоить меньше 2 гривен в обозримом будущем не встречал таких покупок
Ну тут же уже писали - 1 яичко, 1 небольшое яблоко, 1 конфета "Корівка"... Кроме того мне как-то под акцию с использованием гугль-пэя, которого в моем сяоми нету, дочка пакетик ванильного сахара покупала В принципе если в разделе "специи" посмотреть наверняка еще что-то можно найти
Vadim1212 написав:Доброе утро! Подскажите участвуют ли в Акции Glusco АЗС в г.Харьков, т.к на сайте азс не представлены и чеки выдают разных чп. При заправке на одной из азс на ул клочковской из двух раз бонусы начислены 1раз
Добрый день. Есть определенный перечень терминалов, которые передал нам партнер. По этому списку начисляем бонусы. В Харькове есть заправки, что участвуют в акции. Но нужно смотреть детали по транзакции. Пришлите ваши данные, проверим.