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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7834783578367837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:30

  an0nym написав:Подскажите, пожалуйста, в чем отличие "платеж online по IBAN другого банка" от других видов платежей.
Спасибо.

Не надо вводить МФО
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:40

Alfa_Bank
Если мне перевыпускают новую карту, которую я заказывала по ссылке от друга, и с которой, если Вы помните, банк что-то напутал (я так и не поняла что именно, осталось загадкой), по 200 грн. никуда не денутся, я надеюсь?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:41

Flamingo Смешно :lol:

А в чем суть "онлайн"?
an0nym
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:01

Коллеги, а кто-то сегодня платеж из Аллы на Глобус отправлял?
Сделал в 15:21 и ... не дошел. Впервые за долгое время у меня такое...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:11

  Искатель написав:Коллеги, а кто-то сегодня платеж из Аллы на Глобус отправлял?
Сделал в 15:21 и ... не дошел. Впервые за долгое время у меня такое...

Эт вечерний поезд, с ним такое бываает. Вот если щас СМСка не прийдет от Шаромыжника, то ждите завтра около 11:00
У меня вчера такое было :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:31

  clientage написав:
  Искатель написав:Коллеги, а кто-то сегодня платеж из Аллы на Глобус отправлял?
Сделал в 15:21 и ... не дошел. Впервые за долгое время у меня такое...

Эт вечерний поезд, с ним такое бываает. Вот если щас СМСка не прийдет от Шаромыжника, то ждите завтра около 11:00
У меня вчера такое было :(

Странно, я конечно не каждый день отправляю, но 3-5 раз в месяц - так точно. И позже отправлял, и доходило...
Ну, ОК. Просто интересно, кто грешит-то: Альфа или Глобус?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:34

  Искатель написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Коллеги, а кто-то сегодня платеж из Аллы на Глобус отправлял?
Сделал в 15:21 и ... не дошел. Впервые за долгое время у меня такое...

Эт вечерний поезд, с ним такое бываает. Вот если щас СМСка не прийдет от Шаромыжника, то ждите завтра около 11:00
У меня вчера такое было :(

Странно, я конечно не каждый день отправляю, но 3-5 раз в месяц - так точно. И позже отправлял, и доходило...
Ну, ОК. Просто интересно, кто грешит-то: Альфа или Глобус?

Глобус.
В выписка зачисление идёт правильным днём.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:36

  curiousobro написав:
  Искатель написав:Странно, я конечно не каждый день отправляю, но 3-5 раз в месяц - так точно. И позже отправлял, и доходило...
Ну, ОК. Просто интересно, кто грешит-то: Альфа или Глобус?

Глобус.
В выписка зачисление идёт правильным днём.

Понял, спасибо!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 20:43

  curiousobro написав:
  Искатель написав:Ну, ОК. Просто интересно, кто грешит-то: Альфа или Глобус?

Глобус.
В выписка зачисление идёт правильным днём.

Не факт. Несколько раз были зачисления в Глобусе в 18:30 и позднее этим же днем с получением СМС.
Black Jack - White Business
ruvex
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