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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:30
an0nym написав:
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие "платеж online по IBAN другого банка" от других видов платежей.
Спасибо.
Не надо вводить МФО
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Flamingo
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:40
Alfa_Bank
Если мне перевыпускают новую карту, которую я заказывала по ссылке от друга, и с которой, если Вы помните, банк что-то напутал (я так и не поняла что именно, осталось загадкой), по 200 грн. никуда не денутся, я надеюсь?
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balbesik
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Додано: Вів 05 лис, 2019 19:41
Flamingo
Смешно
А в чем суть "онлайн"?
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an0nym
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:01
Коллеги, а кто-то сегодня платеж из Аллы на Глобус отправлял?
Сделал в 15:21 и ... не дошел. Впервые за долгое время у меня такое...
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Искатель
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:11
Искатель написав:
Коллеги, а кто-то сегодня платеж из Аллы на Глобус отправлял?
Сделал в 15:21 и ... не дошел. Впервые за долгое время у меня такое...
Эт вечерний поезд, с ним такое бываает. Вот если щас СМСка не прийдет от Шаромыжника, то ждите завтра около 11:00
У меня вчера такое было
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:31
clientage написав: Искатель написав:
Коллеги, а кто-то сегодня платеж из Аллы на Глобус отправлял?
Сделал в 15:21 и ... не дошел. Впервые за долгое время у меня такое...
Эт вечерний поезд, с ним такое бываает. Вот если щас СМСка не прийдет от Шаромыжника, то ждите завтра около 11:00
У меня вчера такое было
Странно, я конечно не каждый день отправляю, но 3-5 раз в месяц - так точно. И позже отправлял, и доходило...
Ну, ОК. Просто интересно, кто грешит-то: Альфа или Глобус?
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Искатель
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:34
Искатель написав: clientage написав: Искатель написав:
Коллеги, а кто-то сегодня платеж из Аллы на Глобус отправлял?
Сделал в 15:21 и ... не дошел. Впервые за долгое время у меня такое...
Эт вечерний поезд, с ним такое бываает. Вот если щас СМСка не прийдет от Шаромыжника, то ждите завтра около 11:00
У меня вчера такое было
Странно, я конечно не каждый день отправляю, но 3-5 раз в месяц - так точно. И позже отправлял, и доходило...
Ну, ОК. Просто интересно, кто грешит-то: Альфа или Глобус?
Глобус.
В выписка зачисление идёт правильным днём.
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curiousobro
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:36
curiousobro написав: Искатель написав:
Странно, я конечно не каждый день отправляю, но 3-5 раз в месяц - так точно. И позже отправлял, и доходило...
Ну, ОК. Просто интересно, кто грешит-то: Альфа или Глобус?
Глобус.
В выписка зачисление идёт правильным днём.
Понял, спасибо!
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Искатель
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Додано: Вів 05 лис, 2019 20:43
curiousobro написав: Искатель написав:
Ну, ОК. Просто интересно, кто грешит-то: Альфа или Глобус?
Глобус.
В выписка зачисление идёт правильным днём.
Не факт. Несколько раз были зачисления в Глобусе в 18:30 и позднее этим же днем с получением СМС.
Black Jack - White Business
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ruvex
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