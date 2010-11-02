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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7835783678377838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:16

  curiousobro написав:В выписка зачисление идёт правильным днём.

К сожалению , Вы ошибаетесь :( Если с вечера, кстати стоит посмотреть в иб, авторизационный остаток по счёту не увеличился и не было смс о зачислении, то проводка по счёту будет завтрашним числом и так уже давно. И виновата тут почти всегда алла, к сожалению, которая на пару минут может задержать отправку файлов. А т.к. у шарика парсят руцями и платёж зайдёт на котловой после 18-ти, то это уже почти 100% зачисление завтрашним числом. Последний опыт - пару дней назад. И никто не смог подпропихнуть по импринтеру, хотя заход на транзитник подтверждали. Во-как :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:51

  Кассандра написав:
  curiousobro написав:В выписка зачисление идёт правильным днём.

К сожалению , Вы ошибаетесь :( Если с вечера, кстати стоит посмотреть в иб, авторизационный остаток по счёту не увеличился и не было смс о зачислении, то проводка по счёту будет завтрашним числом и так уже давно. И виновата тут почти всегда алла, к сожалению, которая на пару минут может задержать отправку файлов. А т.к. у шарика парсят руцями и платёж зайдёт на котловой после 18-ти, то это уже почти 100% зачисление завтрашним числом. Последний опыт - пару дней назад. И никто не смог подпропихнуть по импринтеру, хотя заход на транзитник подтверждали. Во-как :roll:

Значит изменили. Раньше зачисляли днем отправки с аллы поздние поезда.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 00:05

curiousobro ну не знаю, месяца 3 уже такая ситуация точно :roll: . Хотя один раз мне удалось подпропихнуть аллын платёж вечерней электрички, но это было перед длинными выходными. Как сейчас помню - смс о зачислении пришла около 20-ти часов. Потом по выписке проверила -всё ок. Но в остальных случаях зачисляли завтрашним числом
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 01:57

По акции 150 грн кешбека при оплате 5 покупок картой Visa. Покупки в интернете считаются?
anikola13
 
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