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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2019 23:16
curiousobro написав:
В выписка зачисление идёт правильным днём.
К сожалению , Вы ошибаетесь
Если с вечера, кстати стоит посмотреть в иб, авторизационный остаток по счёту не увеличился и не было смс о зачислении, то проводка по счёту будет завтрашним числом и так уже давно. И виновата тут почти всегда алла, к сожалению, которая на пару минут может задержать отправку файлов. А т.к. у шарика парсят руцями и платёж зайдёт на котловой после 18-ти, то это уже почти 100% зачисление завтрашним числом. Последний опыт - пару дней назад. И никто не смог подпропихнуть по импринтеру, хотя заход на транзитник подтверждали. Во-как
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Кассандра
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Додано: Вів 05 лис, 2019 23:51
Кассандра написав: curiousobro написав:
В выписка зачисление идёт правильным днём.
К сожалению , Вы ошибаетесь
Если с вечера, кстати стоит посмотреть в иб, авторизационный остаток по счёту не увеличился и не было смс о зачислении, то проводка по счёту будет завтрашним числом и так уже давно. И виновата тут почти всегда алла, к сожалению, которая на пару минут может задержать отправку файлов. А т.к. у шарика парсят руцями и платёж зайдёт на котловой после 18-ти, то это уже почти 100% зачисление завтрашним числом. Последний опыт - пару дней назад. И никто не смог подпропихнуть по импринтеру, хотя заход на транзитник подтверждали. Во-как
Значит изменили. Раньше зачисляли днем отправки с аллы поздние поезда.
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curiousobro
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Додано: Сер 06 лис, 2019 00:05
curiousobro
ну не знаю, месяца 3 уже такая ситуация точно
. Хотя один раз мне удалось подпропихнуть аллын платёж вечерней электрички, но это было перед длинными выходными. Как сейчас помню - смс о зачислении пришла около 20-ти часов. Потом по выписке проверила -всё ок. Но в остальных случаях зачисляли завтрашним числом
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Додано: Сер 06 лис, 2019 01:57
По акции 150 грн кешбека при оплате 5 покупок картой Visa. Покупки в интернете считаются?
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anikola13
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Додано: Сер 06 лис, 2019 06:56
anikola13 написав:
По акции 150 грн кешбека при оплате 5 покупок картой Visa. Покупки в интернете считаются?
Якщо за таку покупку нарахують горішки, то враховуються.
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Вів 05 лис, 2019 23:12
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