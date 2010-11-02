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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7835783678377838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:16

  curiousobro написав:В выписка зачисление идёт правильным днём.

К сожалению , Вы ошибаетесь :( Если с вечера, кстати стоит посмотреть в иб, авторизационный остаток по счёту не увеличился и не было смс о зачислении, то проводка по счёту будет завтрашним числом и так уже давно. И виновата тут почти всегда алла, к сожалению, которая на пару минут может задержать отправку файлов. А т.к. у шарика парсят руцями и платёж зайдёт на котловой после 18-ти, то это уже почти 100% зачисление завтрашним числом. Последний опыт - пару дней назад. И никто не смог подпропихнуть по импринтеру, хотя заход на транзитник подтверждали. Во-как :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 23:51

  Кассандра написав:
  curiousobro написав:В выписка зачисление идёт правильным днём.

К сожалению , Вы ошибаетесь :( Если с вечера, кстати стоит посмотреть в иб, авторизационный остаток по счёту не увеличился и не было смс о зачислении, то проводка по счёту будет завтрашним числом и так уже давно. И виновата тут почти всегда алла, к сожалению, которая на пару минут может задержать отправку файлов. А т.к. у шарика парсят руцями и платёж зайдёт на котловой после 18-ти, то это уже почти 100% зачисление завтрашним числом. Последний опыт - пару дней назад. И никто не смог подпропихнуть по импринтеру, хотя заход на транзитник подтверждали. Во-как :roll:

Значит изменили. Раньше зачисляли днем отправки с аллы поздние поезда.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 00:05

curiousobro ну не знаю, месяца 3 уже такая ситуация точно :roll: . Хотя один раз мне удалось подпропихнуть аллын платёж вечерней электрички, но это было перед длинными выходными. Как сейчас помню - смс о зачислении пришла около 20-ти часов. Потом по выписке проверила -всё ок. Но в остальных случаях зачисляли завтрашним числом
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 01:57

По акции 150 грн кешбека при оплате 5 покупок картой Visa. Покупки в интернете считаются?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 06:56

  anikola13 написав:По акции 150 грн кешбека при оплате 5 покупок картой Visa. Покупки в интернете считаются?

Якщо за таку покупку нарахують горішки, то враховуються.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:35

  Vadim1212 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Vadim1212 написав:Доброе утро! Подскажите участвуют ли в Акции Glusco АЗС в г.Харьков, т.к на сайте азс не представлены и чеки выдают разных чп. При заправке на одной из азс на ул клочковской из двух раз бонусы начислены 1раз

Добрый день. Есть определенный перечень терминалов, которые передал нам партнер. По этому списку начисляем бонусы. В Харькове есть заправки, что участвуют в акции. Но нужно смотреть детали по транзакции. Пришлите ваши данные, проверим.

26205906643504
1азс 22.10 бонусы начислены.
25.10 бонусы отсутствуют
2азс. 31.10-2 транзакции бонусы отсутствуют
05.11 бонусы начислены

Добрый день. В работе. Отпишусь.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:36

  balbesik написав:Alfa_Bank
Если мне перевыпускают новую карту, которую я заказывала по ссылке от друга, и с которой, если Вы помните, банк что-то напутал (я так и не поняла что именно, осталось загадкой), по 200 грн. никуда не денутся, я надеюсь?

Добрый день. Перевыпуск не влияет на выплату.
Alfa_Bank
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