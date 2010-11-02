curiousobro написав:В выписка зачисление идёт правильным днём.
К сожалению , Вы ошибаетесь Если с вечера, кстати стоит посмотреть в иб, авторизационный остаток по счёту не увеличился и не было смс о зачислении, то проводка по счёту будет завтрашним числом и так уже давно. И виновата тут почти всегда алла, к сожалению, которая на пару минут может задержать отправку файлов. А т.к. у шарика парсят руцями и платёж зайдёт на котловой после 18-ти, то это уже почти 100% зачисление завтрашним числом. Последний опыт - пару дней назад. И никто не смог подпропихнуть по импринтеру, хотя заход на транзитник подтверждали. Во-как
curiousobro написав:В выписка зачисление идёт правильным днём.
К сожалению , Вы ошибаетесь Если с вечера, кстати стоит посмотреть в иб, авторизационный остаток по счёту не увеличился и не было смс о зачислении, то проводка по счёту будет завтрашним числом и так уже давно. И виновата тут почти всегда алла, к сожалению, которая на пару минут может задержать отправку файлов. А т.к. у шарика парсят руцями и платёж зайдёт на котловой после 18-ти, то это уже почти 100% зачисление завтрашним числом. Последний опыт - пару дней назад. И никто не смог подпропихнуть по импринтеру, хотя заход на транзитник подтверждали. Во-как
Значит изменили. Раньше зачисляли днем отправки с аллы поздние поезда.
curiousobro ну не знаю, месяца 3 уже такая ситуация точно . Хотя один раз мне удалось подпропихнуть аллын платёж вечерней электрички, но это было перед длинными выходными. Как сейчас помню - смс о зачислении пришла около 20-ти часов. Потом по выписке проверила -всё ок. Но в остальных случаях зачисляли завтрашним числом
Vadim1212 написав:Доброе утро! Подскажите участвуют ли в Акции Glusco АЗС в г.Харьков, т.к на сайте азс не представлены и чеки выдают разных чп. При заправке на одной из азс на ул клочковской из двух раз бонусы начислены 1раз
Добрый день. Есть определенный перечень терминалов, которые передал нам партнер. По этому списку начисляем бонусы. В Харькове есть заправки, что участвуют в акции. Но нужно смотреть детали по транзакции. Пришлите ваши данные, проверим.
balbesik написав:Alfa_Bank Если мне перевыпускают новую карту, которую я заказывала по ссылке от друга, и с которой, если Вы помните, банк что-то напутал (я так и не поняла что именно, осталось загадкой), по 200 грн. никуда не денутся, я надеюсь?
Vadim1212 написав:Доброе утро! Подскажите участвуют ли в Акции Glusco АЗС в г.Харьков, т.к на сайте азс не представлены и чеки выдают разных чп. При заправке на одной из азс на ул клочковской из двух раз бонусы начислены 1раз
Добрый день. Есть определенный перечень терминалов, которые передал нам партнер. По этому списку начисляем бонусы. В Харькове есть заправки, что участвуют в акции. Но нужно смотреть детали по транзакции. Пришлите ваши данные, проверим.