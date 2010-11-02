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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7836783778387839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:18

  Кассандра написав:curiousobro ну не знаю, месяца 3 уже такая ситуация точно :roll: . Хотя один раз мне удалось подпропихнуть аллын платёж вечерней электрички, но это было перед длинными выходными. Как сейчас помню - смс о зачислении пришла около 20-ти часов. Потом по выписке проверила -всё ок. Но в остальных случаях зачисляли завтрашним числом


Попробуйте вместо электричек попользоваться интерсити.
Должно пофиксить проблемы с несвоевременным прибытием.

ПС
Правда сохранение билетов никак не допилят, каждый раз надо покупать заново :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:22

  Seva написав:Зображення

Как-то подленько, вы не находите? :mrgreen: В последней строке про кэшбэк сделали оговорку "в месяц", а тут не нужно?

Добрый день. Уточните откуда этот скрин, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:33

Alfa_Bank https://alfabank.ua/mobile/land/index.h ... promotions
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:46



эта информация наибалово:
добавить хотябы в эту таблицу абонплату по максимке 60 грн.
плату за смс
то что не снять свои деньги и то что на них не насчитываю проценты
то что за снятие денег в банкомате нет ЛП
и сразу станет ясно что Приват - ЛУЧШИЙ!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:53

  uaprofi написав:Приват - ЛУЧШИЙ!

Да только в бреду он может быть лучшим! Самый кон...ый банк страны был, есть и будет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:55

  Vorlon написав:
  uaprofi написав:Приват - ЛУЧШИЙ!

Да только в бреду он может быть лучшим! Самый кон...ый банк страны был, есть и будет.

фулюганы :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:58

  uaprofi написав:


эта информация наибалово:
добавить хотябы в эту таблицу абонплату по максимке 60 грн.
плату за смс
то что не снять свои деньги и то что на них не насчитываю проценты
то что за снятие денег в банкомате нет ЛП
и сразу станет ясно что Приват - ЛУЧШИЙ!

такой рекламой только бесить клиентов.
максимка и так лучше котобанды и бегемота.
но нет - нужно же наврать что бы потом получить кучу негатива.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:29

Re: Альфа-Банк

Ги-ги, все правильно "кажи правду, тільки правду але ніколи не кажи всю правду"(приблизно такий девіз рекламістів).
"кешбек за власні" ну зовсім тупо - в Алли "до 20%" а в Моні - "залежить від категорії", хоча в обох те ж саме - до 20% залежно від категорії...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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