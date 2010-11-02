Кассандра написав:curiousobro ну не знаю, месяца 3 уже такая ситуация точно . Хотя один раз мне удалось подпропихнуть аллын платёж вечерней электрички, но это было перед длинными выходными. Как сейчас помню - смс о зачислении пришла около 20-ти часов. Потом по выписке проверила -всё ок. Но в остальных случаях зачисляли завтрашним числом
Попробуйте вместо электричек попользоваться интерсити. Должно пофиксить проблемы с несвоевременным прибытием.
ПС Правда сохранение билетов никак не допилят, каждый раз надо покупать заново
эта информация наибалово: добавить хотябы в эту таблицу абонплату по максимке 60 грн. плату за смс то что не снять свои деньги и то что на них не насчитываю проценты то что за снятие денег в банкомате нет ЛП и сразу станет ясно что Приват - ЛУЧШИЙ!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
эта информация наибалово: добавить хотябы в эту таблицу абонплату по максимке 60 грн. плату за смс то что не снять свои деньги и то что на них не насчитываю проценты то что за снятие денег в банкомате нет ЛП и сразу станет ясно что Приват - ЛУЧШИЙ!
такой рекламой только бесить клиентов. максимка и так лучше котобанды и бегемота. но нет - нужно же наврать что бы потом получить кучу негатива.
Ги-ги, все правильно "кажи правду, тільки правду але ніколи не кажи всю правду"(приблизно такий девіз рекламістів). "кешбек за власні" ну зовсім тупо - в Алли "до 20%" а в Моні - "залежить від категорії", хоча в обох те ж саме - до 20% залежно від категорії...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER) Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн