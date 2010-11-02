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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лис, 2019 16:03
chipmunk написав: clientage написав:
категорий мона больше выбрать чем у Загонщиков
Еге ж, але категорії урізані порівняно з... Так що картка тільки як додаткова і не щомісячна
Понятное дело ж, каждый мес перетасовываю viewtopic.php?p=4514261#p4514261
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:19
пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?
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ishvara
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:25
ishvara написав:
пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?
Добрый день. Это дополнительная акция. Если получили смс, значит за расчеты в категории "Продкуты" вам будет начислен дополнительный кешбек в размере 5%.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:35
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