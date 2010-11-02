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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7837783878397840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:03

  chipmunk написав:
  clientage написав:категорий мона больше выбрать чем у Загонщиков

Еге ж, але категорії урізані порівняно з... Так що картка тільки як додаткова і не щомісячна ;)

Понятное дело ж, каждый мес перетасовываю 8)
viewtopic.php?p=4514261#p4514261
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:19

пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:25

  ishvara написав:пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?

Добрый день. Это дополнительная акция. Если получили смс, значит за расчеты в категории "Продкуты" вам будет начислен дополнительный кешбек в размере 5%.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:35


Исправим.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 18:02

Подскажите, пожалуйста,
по категории "такси" в бонусах как можно оплатить картой? Надо, чтобы у таксиста был POS терминал? Или сюда зачтется оплата через карту, например, Убера?
Jubjic
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:09

Re: Альфа-Банк

Jubjic написав:Подскажите, пожалуйста,
по категории "такси" в бонусах как можно оплатить картой? Надо, чтобы у таксиста был POS терминал? Или сюда зачтется оплата через карту, например, Убера?
Убер, уклон оплата в приложении идёт
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:18

  Alfa_Bank написав:
  ishvara написав:пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?

Добрый день. Это дополнительная акция. Если получили смс, значит за расчеты в категории "Продкуты" вам будет начислен дополнительный кешбек в размере 5%.

Как долго ждать такую смс?
rollo
 
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