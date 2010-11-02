|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:29
Kevin написав:
Пополнение кредиток с депозита сбоит. Ошибка сервиса.
Доброе утро. Повторите попытку, сервис работает.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7548
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14007
|1945246
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16537
|2353622
|
|
|5515
|733987
|
Сер 06 лис, 2019 23:11
klug