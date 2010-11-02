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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 08:29
Kevin написав:
Пополнение кредиток с депозита сбоит. Ошибка сервиса.
Доброе утро. Повторите попытку, сервис работает.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:04
Альфа-банк
Alfa_Bank написав: Avatar написав: Avatar написав:
Опять Алла за свое: тырит мелочь по карманам. Сегодня вдруг списалась абонплата по Fast Card (0.3 дол.), а расшифровка транзакции - за СМС.
Да, сам виноват, что не залез отдельно в СМС-обслуживание и не переключил на PUSH. Однако, никаких смс по Fast Card я не получал, все направлялось в Viber.
Почему Алла списала деньги за услугу, которую она по-факту не предоставляла?
Теперь продолжение этой эпопеи:
1.11 хочу погасить эту задолженность через валютообмен в приложении, однако открытая карта в долларах не доступна, приложение предлагает открыть новую. Пишу в чат в приложении, меня консультируют, что можно погасить задолженность через отправку платежа по реквизитам с гривневой карты. На уточняющий вопрос "Разве такое возможно?" получаю твердое "Да".
Ближе к 14:00 проверяю счет и, естественно, ничего не зачислилось.
Пишу снова в чат, где снова уверяют, что все ок и скоро все зачислится.
В 18:00 средства не зачислены, пишу в чат по этому поводу и там говорят, что уже передумали и, оказывается, 0,3 доллара можно внести только через кассу.
Альфа-банк,
1. Почему банк с легкостью снимает плату за услугу, которую не предоставлял по-факту, а затем делает невозможным погашение данной задолженности в приложении и зазывает в свое отделение (где надо проводить час в очереди по любому вопросу)? При этом, открыть новую валютную карту без задолженности на ней намного проще.
2. Проведите обучение/дообучение Иванки и Нины в вашем контакт-центре по вопросу возможности (вернее, невозможности)погашения задолженности в долларах удаленно.
Добрый день. Если по карте ФастКард существует несанкционированная задолженность, то она не подтягивается для проведения валютообмена. Пополнить такую карту можно в кассе банка или через SWIFT. Чат проверяю.
, что там с проверочкой?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:20
Alfa_Bank
, чому не працює платіж клієнту по номеру картки?
Помилка при переказі з карти на карту
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Кочевник
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:53
Підскажіть, щоб платити по IBAN реквізитам, треба робити щось особливе в май альфа. Не приймає платіж ані через май Альфа, ані через додаток. Рахунок не знайдено і усе. Хоч і плачу в водоканал на разунок в Альфе.
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ukr0014959
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:00
Avatar написав:Альфа-банк
, что там с проверочкой?
Добрый день. Чаты проверили, по всем ошибкам сотрудников работу провели. Извините за ситуацию, пожалуйста
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:09
ukr0014959 написав:
Підскажіть, щоб платити по IBAN реквізитам, треба робити щось особливе в май альфа. Не приймає платіж ані через май Альфа, ані через додаток. Рахунок не знайдено і усе. Хоч і плачу в водоканал на разунок в Альфе.
Доброго дня. На даний момент немає можливості здійснити платіж по IBAN на рахунок юр.особи, що відкритий у АБ. Скористайтесь, будь-ласка, платежем по реквізитам. Оплата по IBAN буде реалізована з 13.01.2020, орієнтовно.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:14
Кочевник написав:Alfa_Bank
, чому не працює платіж клієнту по номеру картки?
Помилка при переказі з карти на карту
Доброго дня. Спробуйте ще раз, все працює.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:17
Alfa_Bank,
Когда можно будет сохранять шаблоны с IBAN?
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guntherhouse777
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:19
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, чому не працює платіж клієнту по номеру картки?
Помилка при переказі з карти на карту
Доброго дня. Спробуйте ще раз, все працює.
Та сама помилка.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:19
guntherhouse777 написав:
Alfa_Bank,
Когда можно будет сохранять шаблоны с IBAN?
Добрый день. Ориентировочно с 12.01.2020.
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