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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:25
Кочевник написав:
Та сама помилка.
Вкажіть з якої на яку картку перекахували кошти (перші шість та останні 4 цифри).
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