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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7840784178427843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:01

  Кочевник написав:Розібралися, власник перевипустив картку, а мені не повідомив. Вибачте, що дарма потурбував.

Добре, що розібрались)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7558
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 648 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:05

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Та сама помилка.

Вкажіть з якої на яку картку перекахували кошти (перші шість та останні 4 цифри).

Розібралися, власник перевипустив картку, а мені не повідомив. Вибачте, що дарма потурбував.

Поспішив. На нову також не переказує. :(
Взагалі капєц. Переказ неуспішний, а гроші списало. :twisted:
Фуух... Надійшли отримувачу. Ви так не лякайте.
А статус досі "07.11.2019 15:01 Платіж online між картами різних клієнтів Відхилено"
Кочевник
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 16.02.17
Подякував: 182 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:19

  Кочевник написав:Поспішив. На нову також не переказує. :(
Взагалі капєц. Переказ неуспішний, а гроші списало. :twisted:
Фуух... Надійшли отримувачу. Ви так не лякайте.
А статус досі "07.11.2019 15:01 Платіж online між картами різних клієнтів Відхилено"

Самі здивовані :? Добре, що все позитивно закінчилось. Технічну сторону перевіримо.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7558
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 648 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:58

У меня та же история. Пишет "видхилено", но по факту деньги с дох.сейфа на карту перевелись
ishvara
 
Повідомлень: 1471
З нами з: 09.12.12
Подякував: 232 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:06

Re: Альфа-Банк

А что там банк штормит немного? Списались с карты средства, а вот на дох.сейф так и не дошли.
anis
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 22.11.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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  #<1 ... 7840784178427843
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