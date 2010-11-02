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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:01
Кочевник написав:
Розібралися, власник перевипустив картку, а мені не повідомив. Вибачте, що дарма потурбував.
Добре, що розібрались)
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:05
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:
Та сама помилка.
Вкажіть з якої на яку картку перекахували кошти (перші шість та останні 4 цифри).
Розібралися, власник перевипустив картку, а мені не повідомив. Вибачте, що дарма потурбував.
Поспішив. На нову також не переказує.
Взагалі капєц. Переказ неуспішний, а гроші списало.
Фуух... Надійшли отримувачу. Ви так не лякайте.
А статус досі "07.11.2019 15:01 Платіж online між картами різних клієнтів Відхилено"
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:19
Кочевник написав:
Поспішив. На нову також не переказує.
Взагалі капєц. Переказ неуспішний, а гроші списало.
Фуух... Надійшли отримувачу. Ви так не лякайте.
А статус досі "07.11.2019 15:01 Платіж online між картами різних клієнтів Відхилено"
Самі здивовані
Добре, що все позитивно закінчилось. Технічну сторону перевіримо.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:58
У меня та же история. Пишет "видхилено", но по факту деньги с дох.сейфа на карту перевелись
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ishvara
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