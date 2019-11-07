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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7842784378447845>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:17

  ukr0014959 написав:
  Alfa_Bank написав:
  ukr0014959 написав:Alfa_Bank
Чи правильно я розумію, як що IBAN UA34 300346 00000 26000012046803, то за для платежу по реквізитам,то МФО 300346, а р/р 26000012046803

Доброго дня. Так.


Ну, что такое, попробовал оплатить. Нет связи с платежной системой. Попробовал еще раз, то же самое. Но через 10 минут деньги два раза списали. В Выписке стоит блок. Надолго их заблокировали? не уйдут ли они два раза в оплату одного счета?

Разбираемся. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:20

Alfa_Bank , уважаемый представитель банка может вы сможете детально проконсультировать по моему вопросу?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:21

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите как считается остаток по пакету Ультра,чтобы не списывалась комиссия? Я так понимаю нужно иметь 70к грн.или в эквиваленте. Но на какое число должна быть эта сумма или весь календарный месяц должна быть эта сумма? И по какому курсу считают эту сумму,по курсу покупки или продажи банка/НБУ?Что делать,если курс падает?

Добрый вечер. При расчете берется сумма остатков на счетах за каждый день календарного месяца и делится на кол-во дней в месяце. По счетам в долларах/евро используется гривневый эквивалент по курсу НБУ на конец каждого дня календарного месяца.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:21

При пополнении Ощадного депо с Комфорта (для последующего погашения кредитки) деньги списались, но на Ощадный не пришли. При этом вылезла ошибка операции и статус "непідтверджена".
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:22

  _PORT_UA написав:Alfa_Bank , уважаемый представитель банка может вы сможете детально проконсультировать по моему вопросу?

Добрый вечер. При расчете берется сумма остатков на счетах за каждый день календарного месяца и делится на кол-во дней в месяце. По счетам в долларах/евро используется гривневый эквивалент по курсу НБУ на конец каждого дня календарного месяца.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:26

Alfa_Bank ,то есть если в течении первых 6ти дней месяца сумма была выше 70к по курсу НБУ,а сегодня она уже ниже,то что делать? Довнести средства сейчас или те первые 6дней перекроют сегодняшний? Что посоветуете тем у кого валюта?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:29

  Sergion написав:При пополнении Ощадного депо с Комфорта (для последующего погашения кредитки) деньги списались, но на Ощадный не пришли. При этом вылезла ошибка операции и статус "непідтверджена".

Добрый день. Разбираемся. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:30

Re: Альфа-Банк

При проведение платежа в МАБе с Комфорта, вводится смс-подтверждение - получаем

"Помилка зєднання з платіжною системою. Спробуйте, будь ласка, пізніше"
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:35

  _PORT_UA написав:Alfa_Bank ,то есть если в течении первых 6ти дней месяца сумма была выше 70к по курсу НБУ,а сегодня она уже ниже,то что делать? Довнести средства сейчас или те первые 6дней перекроют сегодняшний? Что посоветуете тем у кого валюта?

Советую, конечно, перестраховаться и добавить сумму. Т.к. не понятно, какой курс будет дальше. И всегда остается вариант сделать нужное торговых операций, если что.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:37

  Setta написав:При проведение платежа в МАБе с Комфорта, вводится смс-подтверждение - получаем

"Помилка зєднання з платіжною системою. Спробуйте, будь ласка, пізніше"

Добрый день. Знаем. Чиним. Пока не пробуйте повторить, пожалуйста.
Alfa_Bank
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