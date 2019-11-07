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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:17
ukr0014959 написав: Alfa_Bank написав: ukr0014959 написав:Alfa_Bank
Чи правильно я розумію, як що IBAN UA34 300346 00000 26000012046803, то за для платежу по реквізитам,то МФО 300346, а р/р 26000012046803
Доброго дня. Так.
Ну, что такое, попробовал оплатить. Нет связи с платежной системой. Попробовал еще раз, то же самое. Но через 10 минут деньги два раза списали. В Выписке стоит блок. Надолго их заблокировали? не уйдут ли они два раза в оплату одного счета?
Разбираемся. Извините за неудобства.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:20
Alfa_Bank , уважаемый представитель банка может вы сможете детально проконсультировать по моему вопросу?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:21
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Подскажите как считается остаток по пакету Ультра,чтобы не списывалась комиссия? Я так понимаю нужно иметь 70к грн.или в эквиваленте. Но на какое число должна быть эта сумма или весь календарный месяц должна быть эта сумма? И по какому курсу считают эту сумму,по курсу покупки или продажи банка/НБУ?Что делать,если курс падает?
Добрый вечер. При расчете берется сумма остатков на счетах за каждый день календарного месяца и делится на кол-во дней в месяце. По счетам в долларах/евро используется гривневый эквивалент по курсу НБУ на конец каждого дня календарного месяца.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:21
При пополнении Ощадного депо с Комфорта (для последующего погашения кредитки) деньги списались, но на Ощадный не пришли. При этом вылезла ошибка операции и статус "непідтверджена".
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Sergion
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:22
_PORT_UA написав:Alfa_Bank
, уважаемый представитель банка может вы сможете детально проконсультировать по моему вопросу?
Добрый вечер. При расчете берется сумма остатков на счетах за каждый день календарного месяца и делится на кол-во дней в месяце. По счетам в долларах/евро используется гривневый эквивалент по курсу НБУ на конец каждого дня календарного месяца.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:26
Alfa_Bank ,то есть если в течении первых 6ти дней месяца сумма была выше 70к по курсу НБУ,а сегодня она уже ниже,то что делать? Довнести средства сейчас или те первые 6дней перекроют сегодняшний? Что посоветуете тем у кого валюта?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:29
Sergion написав:
При пополнении Ощадного депо с Комфорта (для последующего погашения кредитки) деньги списались, но на Ощадный не пришли. При этом вылезла ошибка операции и статус "непідтверджена".
Добрый день. Разбираемся. Извините за неудобства.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:30
При проведение платежа в МАБе с Комфорта, вводится смс-подтверждение - получаем
"Помилка зєднання з платіжною системою. Спробуйте, будь ласка, пізніше"
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Setta
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:35
_PORT_UA написав:Alfa_Bank
,то есть если в течении первых 6ти дней месяца сумма была выше 70к по курсу НБУ,а сегодня она уже ниже,то что делать? Довнести средства сейчас или те первые 6дней перекроют сегодняшний? Что посоветуете тем у кого валюта?
Советую, конечно, перестраховаться и добавить сумму. Т.к. не понятно, какой курс будет дальше. И всегда остается вариант сделать нужное торговых операций, если что.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:37
Setta написав:
При проведение платежа в МАБе с Комфорта, вводится смс-подтверждение - получаем
"Помилка зєднання з платіжною системою. Спробуйте, будь ласка, пізніше"
Добрый день. Знаем. Чиним. Пока не пробуйте повторить, пожалуйста.
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