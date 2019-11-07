RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7842784378447845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:41

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите как считается остаток по пакету Ультра,чтобы не списывалась комиссия? Я так понимаю нужно иметь 70к грн.или в эквиваленте. Но на какое число должна быть эта сумма или весь календарный месяц должна быть эта сумма? И по какому курсу считают эту сумму,по курсу покупки или продажи банка/НБУ?Что делать,если курс падает?

Добрый вечер. При расчете берется сумма остатков на счетах за каждый день календарного месяца и делится на кол-во дней в месяце. По счетам в долларах/евро используется гривневый эквивалент по курсу НБУ на конец каждого дня календарного месяца.

А можно вот ВЫПОЛНЕНИЕ всех этих условных ограничений отображать в свойствах счета, например. Вот Аваль тоже ввел условности на бесплатность обслуживания счетов, и в их ИБ однозначно отображается выполнение этих условностей на протяжении месяца: и кол-во зачетных операций и ср. остаток по счетам.
Давайте устроим соревнование по юзабилити между Валей и Алой, и хай Алла догонит и... победит :lol: :lol:
Кстати и КрАгриколь такое отображает, еще и за 10дн шлёт СМСку с промежуточным рез-ом.
Алле слабо?!! Алла недогоняет?! :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29534
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2360 раз.
Подякували: 3413 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:13

  clientage написав:А можно вот ВЫПОЛНЕНИЕ всех этих условных ограничений отображать в свойствах счета, например. Вот Аваль тоже ввел условности на бесплатность обслуживания счетов, и в их ИБ однозначно отображается выполнение этих условностей на протяжении месяца: и кол-во зачетных операций и ср. остаток по счетам.
Давайте устроим соревнование по юзабилити между Валей и Алой, и хай Алла догонит и... победит :lol: :lol:
Кстати и КрАгриколь такое отображает, еще и за 10дн шлёт СМСку с промежуточным рез-ом.
Алле слабо?!! Алла недогоняет?! :lol:

Добрый день. Передала на рассмотрение.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7567
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7842784378447845
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Flamingo, Google Feedfetcher, ingtrans, V2 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1404, 1405, 1406
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14054 1947107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 17:38
Flamingo
Идея Банк 1 ... 1653, 1654, 1655
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16549 2354087
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 17:32
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3538, 3539, 3540
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35392 4380102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 16:08
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1161)
07.11.2019 17:35
А-Банк (14053)
07.11.2019 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.