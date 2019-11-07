Alfa_Bank написав:_PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите как считается остаток по пакету Ультра,чтобы не списывалась комиссия? Я так понимаю нужно иметь 70к грн.или в эквиваленте. Но на какое число должна быть эта сумма или весь календарный месяц должна быть эта сумма? И по какому курсу считают эту сумму,по курсу покупки или продажи банка/НБУ?Что делать,если курс падает?
Добрый вечер. При расчете берется сумма остатков на счетах за каждый день календарного месяца и делится на кол-во дней в месяце. По счетам в долларах/евро используется гривневый эквивалент по курсу НБУ на конец каждого дня календарного месяца.
А можно вот ВЫПОЛНЕНИЕ всех этих условных ограничений отображать в свойствах счета, например. Вот Аваль тоже ввел условности на бесплатность обслуживания счетов, и в их ИБ однозначно отображается выполнение этих условностей на протяжении месяца: и кол-во зачетных операций и ср. остаток по счетам.
Давайте устроим соревнование по юзабилити между Валей и Алой, и хай Алла догонит и... победит
Кстати и КрАгриколь такое отображает, еще и за 10дн шлёт СМСку с промежуточным рез-ом.
Алле слабо?!! Алла недогоняет?!