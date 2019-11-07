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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:05
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:10
Re: Альфа-Банк
Ех, так і подозрював, що білінг, як в колег із МТС був, пролетіли перші бали мимо каси)) Може хоч би в умовах пакету прописали відповідний пункт чи він там є?))
Так рахунок спільний? А як переглянути по якій картці була операція? Чи додаткова карта буде відображатися в МАБ довіреної особи? Чи чекати оновлення Альфамобайл для андроїд?
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:15
боюсь Вас разочаровать, но думаю что не скоро.
может быть если поменяеться собственик ...
А так, Имхо, это политика и тактитка.
эти постоянные "регламентные" работы и "улучшения" будут постоянно и будут носить или массовый или индивидуальный характер.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:17
Re: Альфа-Банк
- вроде только в выписке в отделении.
- не будет. будет только у Вас.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:20
Re: Альфа-Банк
Ще в яблукофанів в мобайлі точно відображається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:27
А вот у Таси в ТАС2Ю отображаются допки у доверенного лица, шо достаточно удобно для самостоятельноо контроля средств 3м лицом.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:28
Подскажите, кто в курсе, "Ашан" и "Метро" попадают в категорию "Продукты" здесь?
Я там очень не частый гость, поэтому проверить не могу заранее.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:57
Ашан, Новус, Сильпо, Атб, Фора - точно попадают в основной массе
в Метро очень давно не был
но имейте ввиду можно случайно нарваться на неправильно настроенный терминал.
как бы единственное предназначение Алкиных карт - это когда не знаешь какой МСС в конкретном терминале - пробить в нём что-то малоценное и посмотреть МСС в приложухе
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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