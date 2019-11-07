RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7843784478457846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:05

  Scotch написав:Подскажите,пожалуйста,с какого сайта скачать приложение для интернет банка Альфы для смартфона,чтобы не скачать не то,что нужно? :|

https://play.google.com/store/apps/deta ... ua.android
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29537
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2360 раз.
Подякували: 3413 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:10

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Програма підключається протягом 3-х робочих днів з моменту активації картки.

Ех, так і подозрював, що білінг, як в колег із МТС був, пролетіли перші бали мимо каси)) Може хоч би в умовах пакету прописали відповідний пункт чи він там є?))
Alfa_Bank написав:Послуга Fastline діє на кожну картку окремо. Але умови обороту також рахуються по кожній картці окремо.

Так рахунок спільний? А як переглянути по якій картці була операція? Чи додаткова карта буде відображатися в МАБ довіреної особи? Чи чекати оновлення Альфамобайл для андроїд?
stryzhko
 
Повідомлень: 681
З нами з: 04.10.16
Подякував: 159 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:15

  Setta написав:2) Когда наконец МАБ выйдет из состояния постоянной неработоспособности, которая длится месяцы?


боюсь Вас разочаровать, но думаю что не скоро.
может быть если поменяеться собственик ...
А так, Имхо, это политика и тактитка.
эти постоянные "регламентные" работы и "улучшения" будут постоянно и будут носить или массовый или индивидуальный характер.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3223
З нами з: 21.04.11
Подякував: 489 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:17

Re: Альфа-Банк

  stryzhko написав:А як переглянути по якій картці була операція?
Чи додаткова карта буде відображатися в МАБ довіреної особи?

- вроде только в выписке в отделении.
- не будет. будет только у Вас.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3223
З нами з: 21.04.11
Подякував: 489 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:20

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:- вроде только в выписке в отделении.

Ще в яблукофанів в мобайлі точно відображається.
stryzhko
 
Повідомлень: 681
З нами з: 04.10.16
Подякував: 159 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:27

  uaprofi написав:
  stryzhko написав:Чи додаткова карта буде відображатися в МАБ довіреної особи?

- не будет. будет только у Вас.

А вот у Таси в ТАС2Ю отображаются допки у доверенного лица, шо достаточно удобно для самостоятельноо контроля средств 3м лицом.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29537
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2360 раз.
Подякували: 3413 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:28

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:
  ishvara написав:пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?

Добрый день. Это дополнительная акция. Если получили смс, значит за расчеты в категории "Продкуты" вам будет начислен дополнительный кешбек в размере 5%.

Как долго ждать такую смс?

Подскажите, кто в курсе, "Ашан" и "Метро" попадают в категорию "Продукты" здесь?
Я там очень не частый гость, поэтому проверить не могу заранее.
M-Audio
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 23.03.11
Подякував: 270 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:57

  M-Audio написав:Подскажите, кто в курсе, "Ашан" и "Метро" попадают в категорию "Продукты" здесь?
Я там очень не частый гость, поэтому проверить не могу заранее.

Ашан, Новус, Сильпо, Атб, Фора - точно попадают в основной массе
в Метро очень давно не был
но имейте ввиду можно случайно нарваться на неправильно настроенный терминал.
как бы единственное предназначение Алкиных карт - это когда не знаешь какой МСС в конкретном терминале - пробить в нём что-то малоценное и посмотреть МСС в приложухе
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3223
З нами з: 21.04.11
Подякував: 489 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7843784478457846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, octopus, tarasum, uaprofi, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3539, 3540, 3541
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35400 4380289
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 18:27
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1404, 1405, 1406
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14056 1947323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 17:55
greenozon
Идея Банк 1 ... 1653, 1654, 1655
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16549 2354142
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 17:32
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1162)
07.11.2019 18:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.