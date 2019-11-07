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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:03
uaprofi написав: M-Audio написав:
Подскажите, кто в курсе, "Ашан" и "Метро" попадают в категорию "Продукты" здесь?
Я там очень не частый гость, поэтому проверить не могу заранее.
Ашан, Новус, Сильпо, Атб, Фора - точно попадают в основной массе
в Метро очень давно не был
но имейте ввиду можно случайно нарваться на неправильно настроенный терминал.
как бы единственное предназначение Алкиных карт - это когда не знаешь какой МСС в конкретном терминале - пробить в нём что-то малоценное и посмотреть МСС в приложухе
Неча их баловать покупками. Лимит на 1 грн. ставим пробуем купить что-то за более 1 грн., получаем отлуп и на горячке узнаем какой мсс код
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:18
uaprofi написав:
если в телефоне удалить приложение - орехи остаются на месте?
в зад легко потом установить?
1. Да.
2. Да.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 23:40
Alfa_Bank написав: ishvara написав:
пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?
Добрый день. Это дополнительная акция. Если получили смс, значит за расчеты в категории "Продкуты" вам будет начислен дополнительный кешбек в размере 5%.
Добрый вечер! это индивидуальная акция, верно? при каких условиях ее предлагают
?
из хорошего: сберегательный заработал после 7 вечера. Чтоб не сглазить
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