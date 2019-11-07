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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7844784578467847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:03

  uaprofi написав:
  M-Audio написав:Подскажите, кто в курсе, "Ашан" и "Метро" попадают в категорию "Продукты" здесь?
Я там очень не частый гость, поэтому проверить не могу заранее.

Ашан, Новус, Сильпо, Атб, Фора - точно попадают в основной массе
в Метро очень давно не был
но имейте ввиду можно случайно нарваться на неправильно настроенный терминал.
как бы единственное предназначение Алкиных карт - это когда не знаешь какой МСС в конкретном терминале - пробить в нём что-то малоценное и посмотреть МСС в приложухе

Неча их баловать покупками. Лимит на 1 грн. ставим пробуем купить что-то за более 1 грн., получаем отлуп и на горячке узнаем какой мсс код :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:18

  uaprofi написав:если в телефоне удалить приложение - орехи остаются на месте?
в зад легко потом установить?

1. Да.
2. Да.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 23:40

  Alfa_Bank написав:
  ishvara написав:пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?

Добрый день. Это дополнительная акция. Если получили смс, значит за расчеты в категории "Продкуты" вам будет начислен дополнительный кешбек в размере 5%.

Добрый вечер! это индивидуальная акция, верно? при каких условиях ее предлагают :oops:?

из хорошего: сберегательный заработал после 7 вечера. Чтоб не сглазить :roll:
Arien
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