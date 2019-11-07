|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:03
uaprofi написав: M-Audio написав:
Подскажите, кто в курсе, "Ашан" и "Метро" попадают в категорию "Продукты" здесь?
Я там очень не частый гость, поэтому проверить не могу заранее.
Ашан, Новус, Сильпо, Атб, Фора - точно попадают в основной массе
в Метро очень давно не был
но имейте ввиду можно случайно нарваться на неправильно настроенный терминал.
как бы единственное предназначение Алкиных карт - это когда не знаешь какой МСС в конкретном терминале - пробить в нём что-то малоценное и посмотреть МСС в приложухе
Неча их баловать покупками. Лимит на 1 грн. ставим пробуем купить что-то за более 1 грн., получаем отлуп и на горячке узнаем какой мсс код
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2173
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:18
uaprofi написав:
если в телефоне удалить приложение - орехи остаются на месте?
в зад легко потом установить?
1. Да.
2. Да.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3216
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 655 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 23:40
Alfa_Bank написав: ishvara написав:
пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?
Добрый день. Это дополнительная акция. Если получили смс, значит за расчеты в категории "Продкуты" вам будет начислен дополнительный кешбек в размере 5%.
Добрый вечер! это индивидуальная акция, верно? при каких условиях ее предлагают
?
из хорошего: сберегательный заработал после 7 вечера. Чтоб не сглазить
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 763
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 01:31
У меня в приложении было про 20 литров и про кэшбэк про продукты. И приложения аварийно завершилось . Где можно почитать про этот кешбэк про продукты? хотел купить на 100к$
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1246
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:48
Setta написав: Alfa_Bank написав: Setta написав:
При проведение платежа в МАБе с Комфорта, вводится смс-подтверждение - получаем
"Помилка зєднання з платіжною системою. Спробуйте, будь ласка, пізніше"
Добрый день. Знаем. Чиним. Пока не пробуйте повторить, пожалуйста.
У меня 2 вопроса по сути одинаковые, но один тактический, второй стратегический
1) Когда будет устранена текущая проблема?
2) Когда наконец МАБ выйдет из состояния постоянной неработоспособности, которая длится месяцы?
Я и так свел пользование этой поделкой к минимуму, оставил ради интереса и некоей веры в лучшее один-два платежа. Но проходят недели - ничего не меняется.
Добрый день. Проблема была устранена в 16:33. Разблокировку средств ожидаем в течение сегодняшнего дня. МАБ работает, неработоспособность устраняется в кратчайшие сроки.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7576
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:53
Arien написав: Alfa_Bank написав: ishvara написав:
пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?
Добрый день. Это дополнительная акция. Если получили смс, значит за расчеты в категории "Продкуты" вам будет начислен дополнительный кешбек в размере 5%.
Добрый вечер! это индивидуальная акция, верно? при каких условиях ее предлагают
?
Мне вот не пришла смс по акции "Продукты" а хотелось бы
Уважаемый представитель а что нужно сделать чтобы попасть под условия акции "Продукты" под 5%
-
joik
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:59
stryzhko написав:
Alfa_Bank написав:Програма підключається протягом 3-х робочих днів з моменту активації картки.
Ех, так і подозрював, що білінг, як в колег із МТС був, пролетіли перші бали мимо каси)) Може хоч би в умовах пакету прописали відповідний пункт чи він там є?))
Alfa_Bank написав:Послуга Fastline діє на кожну картку окремо. Але умови обороту також рахуються по кожній картці окремо.
Так рахунок спільний? А як переглянути по якій картці була операція? Чи додаткова карта буде відображатися в МАБ довіреної особи? Чи чекати оновлення Альфамобайл для андроїд?
Доброго дня. Інформація є в правилах програми лояльності:
2.2. При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі винагород згідно Додатка 1, бонуси по Програмі винагород почнуть нараховуватись протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту її активації.
Додаткова картка відображається у банкінгу власника рахунку. Інформацію можна продивитися у щомісчяній виписці по рахунку, гаряча лінія також може підказати.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7576
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:00
Вчера,в 16,00 был проведён платёж онлайн с дебетовой карты на кредитную.Списание произошло.Денег на кредитке до сих пор нет.
-
IGNAT
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 29.03.12
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:03
Arien написав: Alfa_Bank написав: ishvara написав:
пришла смс, что кешбек за продукты питания 5%. В категориях кешью такого не было. Как это понимать?
Добрый день. Это дополнительная акция. Если получили смс, значит за расчеты в категории "Продкуты" вам будет начислен дополнительный кешбек в размере 5%.
Добрый вечер! это индивидуальная акция, верно? при каких условиях ее предлагают
?
из хорошего: сберегательный заработал после 7 вечера. Чтоб не сглазить
Добрый день. Акция индивидуальная. Условия озвучить не могу
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7576
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:06
joik написав:
Мне вот не пришла смс по акции "Продукты" а хотелось бы
Уважаемый представитель а что нужно сделать чтобы попасть под условия акции "Продукты" под 5%
Добрый день. Акция индивидуальная. Условия озвучить не могу
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7576
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6231
|1412067
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16554
|2354612
|
|
|35407
|4381026
|
|