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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:08
IGNAT написав:
Вчера,в 16,00 был проведён платёж онлайн с дебетовой карты на кредитную.Списание произошло.Денег на кредитке до сих пор нет.
Добрый день. Напишите номер счета, проверим.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:14
Alfa_Bank написав: IGNAT написав:
Вчера,в 16,00 был проведён платёж онлайн с дебетовой карты на кредитную.Списание произошло.Денег на кредитке до сих пор нет.
Добрый день. Напишите номер счета, проверим.
Отправил в ЛС.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:42
IGNAT написав: Alfa_Bank написав: IGNAT написав:
Вчера,в 16,00 был проведён платёж онлайн с дебетовой карты на кредитную.Списание произошло.Денег на кредитке до сих пор нет.
Добрый день. Напишите номер счета, проверим.
Отправил в ЛС.
Ответила.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 7576
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:26
Alfa_Bank А в котором часу планируется возврат? А если бы это была РД? Опять приходится проходить квест с днями рождения,смс и т.д.!!! Когда это уже прекратится?
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IGNAT
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