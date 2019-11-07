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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7846784778487849>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:08

  IGNAT написав:Вчера,в 16,00 был проведён платёж онлайн с дебетовой карты на кредитную.Списание произошло.Денег на кредитке до сих пор нет.

Добрый день. Напишите номер счета, проверим.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7580
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:14

  Alfa_Bank написав:
  IGNAT написав:Вчера,в 16,00 был проведён платёж онлайн с дебетовой карты на кредитную.Списание произошло.Денег на кредитке до сих пор нет.

Добрый день. Напишите номер счета, проверим.

Отправил в ЛС.
IGNAT
 
Повідомлень: 91
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Подякував: 104 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:42

  IGNAT написав:
  Alfa_Bank написав:
  IGNAT написав:Вчера,в 16,00 был проведён платёж онлайн с дебетовой карты на кредитную.Списание произошло.Денег на кредитке до сих пор нет.

Добрый день. Напишите номер счета, проверим.

Отправил в ЛС.

Ответила.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7580
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:26

Alfa_Bank А в котором часу планируется возврат? А если бы это была РД? Опять приходится проходить квест с днями рождения,смс и т.д.!!! Когда это уже прекратится?
IGNAT
 
Повідомлень: 91
З нами з: 29.03.12
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:55

  IGNAT написав:Alfa_Bank А в котором часу планируется возврат? А если бы это была РД? Опять приходится проходить квест с днями рождения,смс и т.д.!!! Когда это уже прекратится?

Возврат планируется до конца рабочего дня, по времени пока нет информации. По входу в МАБ через доверенное устройство, планируется обновление через несколько недель, что должно устранить проблему. Сейчас меньше всего случаев с удалением доверенности на Мозиле, можете использовать данный браузер.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7580
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Подякував: 68 раз.
Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:11

Alfa_Bank
Подскажите, приложение работает?
Не могу обменять валюту, приходят смс, а код подтверждения некуда вводить.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:20

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Подскажите, приложение работает?
Не могу обменять валюту, приходят смс, а код подтверждения некуда вводить.

Добрый день. Работает. Попробуйте перезайти и повторить попытку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:29

Alfa_Bank
Не помогает.
А можно менять валюту не в приложении, а через сайт?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:34

  Alfa_Bank написав:Сейчас меньше всего случаев с удалением доверенности на Мозиле, можете использовать данный браузер.

Вылетает и на мозиле, особенно как с командировки вернешься.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:35

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Не помогает.
А можно менять валюту не в приложении, а через сайт?

Обмен только в мобайле. Пришлите скрин, версию ОС телефона и версию приложения, проверим.
Alfa_Bank
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