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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:08
IGNAT написав:
Вчера,в 16,00 был проведён платёж онлайн с дебетовой карты на кредитную.Списание произошло.Денег на кредитке до сих пор нет.
Добрый день. Напишите номер счета, проверим.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:14
Alfa_Bank написав: IGNAT написав:
Вчера,в 16,00 был проведён платёж онлайн с дебетовой карты на кредитную.Списание произошло.Денег на кредитке до сих пор нет.
Добрый день. Напишите номер счета, проверим.
Отправил в ЛС.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:42
IGNAT написав: Alfa_Bank написав: IGNAT написав:
Вчера,в 16,00 был проведён платёж онлайн с дебетовой карты на кредитную.Списание произошло.Денег на кредитке до сих пор нет.
Добрый день. Напишите номер счета, проверим.
Отправил в ЛС.
Ответила.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:26
Alfa_Bank А в котором часу планируется возврат? А если бы это была РД? Опять приходится проходить квест с днями рождения,смс и т.д.!!! Когда это уже прекратится?
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IGNAT
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:55
IGNAT написав:Alfa_Bank
А в котором часу планируется возврат? А если бы это была РД? Опять приходится проходить квест с днями рождения,смс и т.д.!!! Когда это уже прекратится?
Возврат планируется до конца рабочего дня, по времени пока нет информации. По входу в МАБ через доверенное устройство, планируется обновление через несколько недель, что должно устранить проблему. Сейчас меньше всего случаев с удалением доверенности на Мозиле, можете использовать данный браузер.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:11
Alfa_Bank
Подскажите, приложение работает?
Не могу обменять валюту, приходят смс, а код подтверждения некуда вводить.
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Rainbow
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:20
Rainbow написав:Alfa_Bank
Подскажите, приложение работает?
Не могу обменять валюту, приходят смс, а код подтверждения некуда вводить.
Добрый день. Работает. Попробуйте перезайти и повторить попытку.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:29
Alfa_Bank
Не помогает.
А можно менять валюту не в приложении, а через сайт?
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Rainbow
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:34
Alfa_Bank написав:
Сейчас меньше всего случаев с удалением доверенности на Мозиле, можете использовать данный браузер.
Вылетает и на мозиле, особенно как с командировки вернешься.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:35
Rainbow написав:Alfa_Bank
Не помогает.
А можно менять валюту не в приложении, а через сайт?
Обмен только в мобайле. Пришлите скрин, версию ОС телефона и версию приложения, проверим.
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Alfa_Bank
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