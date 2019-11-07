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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:36
wig написав: Alfa_Bank написав:
Сейчас меньше всего случаев с удалением доверенности на Мозиле, можете использовать данный браузер.
Вылетает и на мозиле, особенно как с командировки вернешься.
Добрый день. Мы с этим боремся
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:47
Alfa_Bank написав: Rainbow написав:Alfa_Bank
Не помогает.
А можно менять валюту не в приложении, а через сайт?
Обмен только в мобайле.
Реализовать популярный функционал в веб версии и приложении не только полезно но и важно. Попробуйте донести информацию до специально обученных людей. Тем более что спрос на это есть и функционал работает не без нареканий, а альтернативы нет. Обмен валют, кешбек...
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П'ят 08 лис, 2019 11:31
t-step
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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