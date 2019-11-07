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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7846784778487849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:36

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Сейчас меньше всего случаев с удалением доверенности на Мозиле, можете использовать данный браузер.

Вылетает и на мозиле, особенно как с командировки вернешься.

Добрый день. Мы с этим боремся :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:47

  Alfa_Bank написав:
  Rainbow написав:Alfa_Bank
Не помогает.
А можно менять валюту не в приложении, а через сайт?

Обмен только в мобайле.

Реализовать популярный функционал в веб версии и приложении не только полезно но и важно. Попробуйте донести информацию до специально обученных людей. Тем более что спрос на это есть и функционал работает не без нареканий, а альтернативы нет. Обмен валют, кешбек...
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:59

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  Rainbow написав:Alfa_Bank
Не помогает.
А можно менять валюту не в приложении, а через сайт?

Обмен только в мобайле.

Реализовать популярный функционал в веб версии и приложении не только полезно но и важно. Попробуйте донести информацию до специально обученных людей. Тем более что спрос на это есть и функционал работает не без нареканий, а альтернативы нет. Обмен валют, кешбек...

Добрый день. Валютообмен в планах есть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:13

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Реализовать популярный функционал в веб версии и приложении не только полезно но и важно. Попробуйте донести информацию до специально обученных людей. Тем более что спрос на это есть и функционал работает не без нареканий, а альтернативы нет. Обмен валют, кешбек...

Добрый день. Валютообмен в планах есть.

Будьте так добры.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:13

  clientage написав:
  uaprofi написав:
  stryzhko написав:Чи додаткова карта буде відображатися в МАБ довіреної особи?

- не будет. будет только у Вас.

А вот у Таси в ТАС2Ю отображаются допки у доверенного лица, шо достаточно удобно для самостоятельноо контроля средств 3м лицом.

Это какие допки отображаются у доверенного лица в тас24?
Дополнительная пудра к моей б5 на имя жены - отображается только у меня
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:27

Re: Альфа-Банк

Подскажите пожалуйста.
Если только что снял с доходного гривну на карту, можно в магазине расплачиваться? Или нужно ждать проводки по счету? В банкомате знаю можно снять наличку, а расплатиться через терминал на кассе?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:29

  adamsmittttt написав:Подскажите пожалуйста.
Если только что снял с доходного гривну на карту, можно в магазине расплачиваться? Или нужно ждать проводки по счету? В банкомате знаю можно снять наличку, а расплатиться через терминал на кассе?

Добрый день. Можно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:56

как завести средства не через IBAN?

пришла СМС что с 15.11.2019 транзитный 2924701 для пополнения по реквизитам закрывается- только через IBAN.Но у меня в А-банке платежи по Украине (по реквизитам) проходят пока только через транзитный 2924701, у них там застой с IBAN - внятного ответа когда будет доработано ПО для ИБ не получил. Ув Представитель банка как можно заводить средства на карт счет платежом по реквизитам если у отправителя только ч-з транзитник старый проходят (Р2Р не предлагать)?
v_matsenko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:03

  v_matsenko написав:пришла СМС что с 15.11.2019 транзитный 2924701 для пополнения по реквизитам закрывается- только через IBAN.Но у меня в А-банке платежи по Украине (по реквизитам) проходят пока только через транзитный 2924701, у них там застой с IBAN - внятного ответа когда будет доработано ПО для ИБ не получил. Ув Представитель банка как можно заводить средства на карт счет платежом по реквизитам если у отправителя только ч-з транзитник старый проходят (Р2Р не предлагать)?

Добрый день. На уточнении.
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