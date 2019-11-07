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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:36
wig написав: Alfa_Bank написав:
Сейчас меньше всего случаев с удалением доверенности на Мозиле, можете использовать данный браузер.
Вылетает и на мозиле, особенно как с командировки вернешься.
Добрый день. Мы с этим боремся
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:47
Alfa_Bank написав: Rainbow написав:Alfa_Bank
Не помогает.
А можно менять валюту не в приложении, а через сайт?
Обмен только в мобайле.
Реализовать популярный функционал в веб версии и приложении не только полезно но и важно. Попробуйте донести информацию до специально обученных людей. Тем более что спрос на это есть и функционал работает не без нареканий, а альтернативы нет. Обмен валют, кешбек...
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:59
ruvex написав: Alfa_Bank написав: Rainbow написав:Alfa_Bank
Не помогает.
А можно менять валюту не в приложении, а через сайт?
Обмен только в мобайле.
Реализовать популярный функционал в веб версии и приложении не только полезно но и важно. Попробуйте донести информацию до специально обученных людей. Тем более что спрос на это есть и функционал работает не без нареканий, а альтернативы нет. Обмен валют, кешбек...
Добрый день. Валютообмен в планах есть.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:13
Alfa_Bank написав: ruvex написав:
Реализовать популярный функционал в веб версии и приложении не только полезно но и важно. Попробуйте донести информацию до специально обученных людей. Тем более что спрос на это есть и функционал работает не без нареканий, а альтернативы нет. Обмен валют, кешбек...
Добрый день. Валютообмен в планах есть.
Будьте так добры.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:13
clientage написав: uaprofi написав: stryzhko написав:
Чи додаткова карта буде відображатися в МАБ довіреної особи?
- не будет. будет только у Вас.
А вот у Таси в ТАС2Ю отображаются допки у доверенного лица, шо достаточно удобно для самостоятельноо контроля средств 3м лицом.
Это какие допки отображаются у доверенного лица в тас24?
Дополнительная пудра к моей б5 на имя жены - отображается только у меня
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:27
Подскажите пожалуйста.
Если только что снял с доходного гривну на карту, можно в магазине расплачиваться? Или нужно ждать проводки по счету? В банкомате знаю можно снять наличку, а расплатиться через терминал на кассе?
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adamsmittttt
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:29
adamsmittttt написав:
Подскажите пожалуйста.
Если только что снял с доходного гривну на карту, можно в магазине расплачиваться? Или нужно ждать проводки по счету? В банкомате знаю можно снять наличку, а расплатиться через терминал на кассе?
Добрый день. Можно.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:56
пришла СМС что с 15.11.2019 транзитный 2924701 для пополнения по реквизитам закрывается- только через IBAN.Но у меня в А-банке платежи по Украине (по реквизитам) проходят пока только через транзитный 2924701, у них там застой с IBAN - внятного ответа когда будет доработано ПО для ИБ не получил. Ув Представитель банка как можно заводить средства на карт счет платежом по реквизитам если у отправителя только ч-з транзитник старый проходят (Р2Р не предлагать)?
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v_matsenko
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:03
v_matsenko написав:
пришла СМС что с 15.11.2019 транзитный 2924701 для пополнения по реквизитам закрывается- только через IBAN.Но у меня в А-банке платежи по Украине (по реквизитам) проходят пока только через транзитный 2924701, у них там застой с IBAN - внятного ответа когда будет доработано ПО для ИБ не получил. Ув Представитель банка как можно заводить средства на карт счет платежом по реквизитам если у отправителя только ч-з транзитник старый проходят (Р2Р не предлагать)?
Добрый день. На уточнении.
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