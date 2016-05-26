v_matsenko написав:пришла СМС что с 15.11.2019 транзитный 2924701 для пополнения по реквизитам закрывается- только через IBAN.Но у меня в А-банке платежи по Украине (по реквизитам) проходят пока только через транзитный 2924701, у них там застой с IBAN - внятного ответа когда будет доработано ПО для ИБ не получил. Ув Представитель банка как можно заводить средства на карт счет платежом по реквизитам если у отправителя только ч-з транзитник старый проходят (Р2Р не предлагать)?
Давно не пользовался СЕПом на Альфу, смотрю в реквизитах в кабинете для пополнения есть только свой счет (+ ИБАН) и никакого транзитника. Он там был вообще, в оф. реквизитах?
v_matsenko написав:пришла СМС что с 15.11.2019 транзитный 2924701 для пополнения по реквизитам закрывается- только через IBAN.Но у меня в А-банке платежи по Украине (по реквизитам) проходят пока только через транзитный 2924701, у них там застой с IBAN - внятного ответа когда будет доработано ПО для ИБ не получил. Ув Представитель банка как можно заводить средства на карт счет платежом по реквизитам если у отправителя только ч-з транзитник старый проходят (Р2Р не предлагать)?
Давно не пользовался СЕПом на Альфу, смотрю в реквизитах в кабинете для пополнения есть только свой счет (+ ИБАН) и никакого транзитника. Он там был вообще, в оф. реквизитах?
Был до введения IBAN.
Потом параллельно ходило зачисление по прямым на 2620 и через транзитник. Теперь будут тока прямые, а ИБАН ждем до офиц релиза от НБУ може в середине января, а може и весною
Вчера с карты ультра на вклад сберегательный переводил 2500 грн, т.к сегодня РД я хотел погасить кредитку.Деньги списались, на счету их нет, кредитку погасить не могу. Если сегодня не придут на счет средства, банк компенсирует комиссию?
envyme1 написав:Вчера с карты ультра на вклад сберегательный переводил 2500 грн, т.к сегодня РД я хотел погасить кредитку.Деньги списались, на счету их нет, кредитку погасить не могу. Если сегодня не придут на счет средства, банк компенсирует комиссию?
M-Audio написав:Подскажите, кто в курсе, "Ашан" и "Метро" попадают в категорию "Продукты" здесь? Я там очень не частый гость, поэтому проверить не могу заранее.
Ашан, Новус, Сильпо, Атб, Фора - точно попадают в основной массе в Метро очень давно не был но имейте ввиду можно случайно нарваться на неправильно настроенный терминал. как бы единственное предназначение Алкиных карт - это когда не знаешь какой МСС в конкретном терминале - пробить в нём что-то малоценное и посмотреть МСС в приложухе
Неча их баловать покупками. Лимит на 1 грн. ставим пробуем купить что-то за более 1 грн., получаем отлуп и на горячке узнаем какой мсс код
Головне, видаляйте точку, котра в лімітах по замовчуванню стоїть, бо з нею 0.99 грн може встановитися як ліміт, проте не працюватиме, було таке зі мною.
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