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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7847784878497850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:57

  ruvex написав:
  v_matsenko написав:пришла СМС что с 15.11.2019 транзитный 2924701 для пополнения по реквизитам закрывается- только через IBAN.Но у меня в А-банке платежи по Украине (по реквизитам) проходят пока только через транзитный 2924701, у них там застой с IBAN - внятного ответа когда будет доработано ПО для ИБ не получил. Ув Представитель банка как можно заводить средства на карт счет платежом по реквизитам если у отправителя только ч-з транзитник старый проходят (Р2Р не предлагать)?

Давно не пользовался СЕПом на Альфу, смотрю в реквизитах в кабинете для пополнения есть только свой счет (+ ИБАН) и никакого транзитника. Он там был вообще, в оф. реквизитах?

Был до введения IBAN.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:59

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:
  v_matsenko написав:пришла СМС что с 15.11.2019 транзитный 2924701 для пополнения по реквизитам закрывается- только через IBAN.Но у меня в А-банке платежи по Украине (по реквизитам) проходят пока только через транзитный 2924701, у них там застой с IBAN - внятного ответа когда будет доработано ПО для ИБ не получил. Ув Представитель банка как можно заводить средства на карт счет платежом по реквизитам если у отправителя только ч-з транзитник старый проходят (Р2Р не предлагать)?

Давно не пользовался СЕПом на Альфу, смотрю в реквизитах в кабинете для пополнения есть только свой счет (+ ИБАН) и никакого транзитника. Он там был вообще, в оф. реквизитах?

Был до введения IBAN.

Потом параллельно ходило зачисление по прямым на 2620 и через транзитник. Теперь будут тока прямые, а ИБАН ждем до офиц релиза от НБУ може в середине января, а може и весною :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:25

Вчера с карты ультра на вклад сберегательный переводил 2500 грн, т.к сегодня РД я хотел погасить кредитку.Деньги списались, на счету их нет, кредитку погасить не могу. Если сегодня не придут на счет средства, банк компенсирует комиссию?
envyme1
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:30

  envyme1 написав:Вчера с карты ультра на вклад сберегательный переводил 2500 грн, т.к сегодня РД я хотел погасить кредитку.Деньги списались, на счету их нет, кредитку погасить не могу. Если сегодня не придут на счет средства, банк компенсирует комиссию?

Добрый день. Дайте номер счета, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7585
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:51

Уже пришли. Спасибо.
envyme1
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:58

  demichh написав:
  uaprofi написав:
  M-Audio написав:Подскажите, кто в курсе, "Ашан" и "Метро" попадают в категорию "Продукты" здесь?
Я там очень не частый гость, поэтому проверить не могу заранее.

Ашан, Новус, Сильпо, Атб, Фора - точно попадают в основной массе
в Метро очень давно не был
но имейте ввиду можно случайно нарваться на неправильно настроенный терминал.
как бы единственное предназначение Алкиных карт - это когда не знаешь какой МСС в конкретном терминале - пробить в нём что-то малоценное и посмотреть МСС в приложухе

Неча их баловать покупками. Лимит на 1 грн. ставим пробуем купить что-то за более 1 грн., получаем отлуп и на горячке узнаем какой мсс код :)

Головне, видаляйте точку, котра в лімітах по замовчуванню стоїть, бо з нею 0.99 грн може встановитися як ліміт, проте не працюватиме, було таке зі мною.
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kreuz
 
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