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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7848784978507851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:12

  MASolomko написав:Если лимит поставить ноль или меньше 1 грн, то он не работает?

В мене був кейс трохи за 50 грн, але з тією крапкою, без крапки запрацював ліміт. Стосовно суми гадаю не має значення...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:15

  Stringer написав:
  Alfa_Bank написав:
  IGNAT написав:Alfa_Bank А в котором часу планируется возврат? А если бы это была РД? Опять приходится проходить квест с днями рождения,смс и т.д.!!! Когда это уже прекратится?

Возврат планируется до конца рабочего дня, по времени пока нет информации.

Уже начало четвёртого, а денег все нет, неужели деньги у клиентов будет отобраны безвозмездно на два дня?

Обещали до 16:00 вернуть. Уточняю.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:17

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  envyme1 написав:Вчера с карты ультра на вклад сберегательный переводил 2500 грн, т.к сегодня РД я хотел погасить кредитку.Деньги списались, на счету их нет, кредитку погасить не могу. Если сегодня не придут на счет средства, банк компенсирует комиссию?

Добрый день. Дайте номер счета, проверю.

Вітаю!

А я за день (РД завтра) загасив свою ЕКО, тепер питаю, чи сьогоднішні покупки можна буде гасити до РД у грудні?

Доброго дня. Покупки пройдуть по виписці вже з понеділка і можна буде гасити до РД в грудні.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:38

  Stringer написав:Уже начало четвёртого, а денег все нет, неужели деньги у клиентов будет отобраны безвозмездно на два дня?

Возврат уже запущен. Сегодня постепенно все вернем. Ваши средства уже на счете.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:52

  envyme1 написав:Вчера с карты ультра на вклад сберегательный переводил 2500 грн, т.к сегодня РД я хотел погасить кредитку.

Абсолютно бесполезное действие. Наверное у вас много свободного времени...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:55

  Alfa_Bank написав:
  Stringer написав:Уже начало четвёртого, а денег все нет, неужели деньги у клиентов будет отобраны безвозмездно на два дня?

Возврат уже запущен. Сегодня постепенно все вернем. Ваши средства уже на счете.

Сенкс, вернулись
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:10

  Vorlon написав:
  envyme1 написав:Вчера с карты ультра на вклад сберегательный переводил 2500 грн, т.к сегодня РД я хотел погасить кредитку.

Абсолютно бесполезное действие. Наверное у вас много свободного времени...

Я знаю еще одного чела, которому просто лень скопипастить номер счета кредитки и вставить его в онлайн-пополняшку. И он щелкает по кнопке Пополнить в МАБе сначала для пополнения Сбера, а потом для пополнения Кредитки. Ну лень дрожайщей рукой выковыривать этот счет из ИБАНа, поэтому просто тапает мышкой и пьет лате... а мож смузи :)

ПС. Кстати, это характеризует юзабельность в МАБе :( А УХ-дезугнер вааще в МАБе отдыхает.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:18

  proftpd66 написав:У меня в приложении было про 20 литров и про кэшбэк про продукты. И приложения аварийно завершилось . Где можно почитать про этот кешбэк про продукты? хотел купить на 100к$



up
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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