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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:12
MASolomko написав:
Если лимит поставить ноль или меньше 1 грн, то он не работает?
В мене був кейс трохи за 50 грн, але з тією крапкою, без крапки запрацював ліміт. Стосовно суми гадаю не має значення...
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:15
Stringer написав: Alfa_Bank написав: IGNAT написав:Alfa_Bank
А в котором часу планируется возврат? А если бы это была РД? Опять приходится проходить квест с днями рождения,смс и т.д.!!! Когда это уже прекратится?
Возврат планируется до конца рабочего дня, по времени пока нет информации.
Уже начало четвёртого, а денег все нет, неужели деньги у клиентов будет отобраны безвозмездно на два дня?
Обещали до 16:00 вернуть. Уточняю.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:17
kreuz написав: Alfa_Bank написав: envyme1 написав:
Вчера с карты ультра на вклад сберегательный переводил 2500 грн, т.к сегодня РД я хотел погасить кредитку.Деньги списались, на счету их нет, кредитку погасить не могу. Если сегодня не придут на счет средства, банк компенсирует комиссию?
Добрый день. Дайте номер счета, проверю.
Вітаю!
А я за день (РД завтра) загасив свою ЕКО, тепер питаю, чи сьогоднішні покупки можна буде гасити до РД у грудні?
Доброго дня. Покупки пройдуть по виписці вже з понеділка і можна буде гасити до РД в грудні.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:38
Stringer написав:
Уже начало четвёртого, а денег все нет, неужели деньги у клиентов будет отобраны безвозмездно на два дня?
Возврат уже запущен. Сегодня постепенно все вернем. Ваши средства уже на счете.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:52
envyme1 написав:
Вчера с карты ультра на вклад сберегательный переводил 2500 грн, т.к сегодня РД я хотел погасить кредитку.
Абсолютно бесполезное действие. Наверное у вас много свободного времени...
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:55
Alfa_Bank написав: Stringer написав:
Уже начало четвёртого, а денег все нет, неужели деньги у клиентов будет отобраны безвозмездно на два дня?
Возврат уже запущен. Сегодня постепенно все вернем. Ваши средства уже на счете.
Сенкс, вернулись
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:10
Vorlon написав: envyme1 написав:
Вчера с карты ультра на вклад сберегательный переводил 2500 грн, т.к сегодня РД я хотел погасить кредитку.
Абсолютно бесполезное действие. Наверное у вас много свободного времени...
Я знаю еще одного чела, которому просто лень скопипастить номер счета кредитки и вставить его в онлайн-пополняшку. И он щелкает по кнопке Пополнить в МАБе сначала для пополнения Сбера, а потом для пополнения Кредитки. Ну лень дрожайщей рукой выковыривать этот счет из ИБАНа, поэтому просто тапает мышкой и пьет лате... а мож смузи
ПС. Кстати, это характеризует юзабельность в МАБе
А УХ-дезугнер вааще в МАБе отдыхает.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:18
proftpd66 написав:
У меня в приложении было про 20 литров и про кэшбэк про продукты. И приложения аварийно завершилось . Где можно почитать про этот кешбэк про продукты? хотел купить на 100к$
up
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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proftpd66
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:00
МАБ около пяти лежал как стационарный так и мобильный
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:04
Vorlon написав:
МАБ около пяти лежал как стационарный так и мобильный
и сейчас лежит
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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