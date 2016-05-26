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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:05
Vorlon написав:
МАБ около пяти лежал как стационарный так и мобильный
Подтверждаю.
Зависшие деньги со вчерашнего дня вернули, а погасить ими кредитку нельзя.
"Стрижка оленей" продолжается... впереди еще и выходные ((
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Sergion
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:09
velvet написав:
и сейчас лежит
Что он сейчас делает - в принципе уже не важно (было важно до 17-ти). Я вместо СЭП забрал деньги другим способом. Но это не радует, разумеется
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:25
Sergion написав:"Стрижка оленей" продолжается... впереди еще и выходные ((
Ще ж є шанс до 19.00
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stryzhko
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:36
Alfa_Bank написав: Setta написав:
2) Когда наконец МАБ выйдет из состояния постоянной неработоспособности, которая длится месяцы?
Я и так свел пользование этой поделкой к минимуму, оставил ради интереса и некоей веры в лучшее один-два платежа. Но проходят недели - ничего не меняется.
Добрый день. Проблема была устранена в 16:33. Разблокировку средств ожидаем в течение сегодняшнего дня. МАБ работает, неработоспособность устраняется в кратчайшие сроки.
Сегодня МАБ опять не работал. Вы понимаете, что для банка - нонсенс, когда каждый день его сервисы выпадают из работоспособного состояния?
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Setta
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