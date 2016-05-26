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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7849785078517852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:05

  Vorlon написав:МАБ около пяти лежал как стационарный так и мобильный :evil:


Подтверждаю.
Зависшие деньги со вчерашнего дня вернули, а погасить ими кредитку нельзя.
"Стрижка оленей" продолжается... впереди еще и выходные ((
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:09

  velvet написав:и сейчас лежит

Что он сейчас делает - в принципе уже не важно (было важно до 17-ти). Я вместо СЭП забрал деньги другим способом. Но это не радует, разумеется :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:25

Re: Альфа-Банк

Sergion написав:"Стрижка оленей" продолжается... впереди еще и выходные ((

Ще ж є шанс до 19.00
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:36

  Alfa_Bank написав:
  Setta написав:
2) Когда наконец МАБ выйдет из состояния постоянной неработоспособности, которая длится месяцы?

Я и так свел пользование этой поделкой к минимуму, оставил ради интереса и некоей веры в лучшее один-два платежа. Но проходят недели - ничего не меняется.

Добрый день. Проблема была устранена в 16:33. Разблокировку средств ожидаем в течение сегодняшнего дня. МАБ работает, неработоспособность устраняется в кратчайшие сроки.


Сегодня МАБ опять не работал. Вы понимаете, что для банка - нонсенс, когда каждый день его сервисы выпадают из работоспособного состояния?
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:39

  guntherhouse777 написав:
  Alfa_Bank написав:
  guntherhouse777 написав:Alfa_Bank,
Когда можно будет сохранять шаблоны с IBAN?

Добрый день. Ориентировочно с 12.01.2020.

Нам надо хотя бы до конца года, чтобы такая возможность появилась.

до конца 2020 ориентировочно будет, может быть...
Лучше бы по старым шаблонам - формировали ибан при платеже... :evil:
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 19:51

Лёгкая рассрочка теперь и в Эльдорадо :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:03

Re: Альфа-Банк

О, курс поправили на 10 коп вверх и маб зашевелился :)
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:21

Эт чо, курс хуже чем у Мони? Ой, шо это с Алюськой?
Видать знают, шо МВФ гроши не даст (
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 21:56

Re: Альфа-Банк

Уже минут 20 не получается снять деньги с гривневого дох.сейфа :(
Sinica
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:06

  Sinica написав:Уже минут 20 не получается снять деньги с гривневого дох.сейфа :(

Так у Аллы в это время вечерний променад. Ну вышла она погулять, вся вышла.
Потом еще ночью поближе в 1:00 выйдет на луну п̶о̶в̶ы̶т̶ь̶ посмотреть.
Пробуйте, мож уже вернулась :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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