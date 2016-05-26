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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7850785178527853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:50

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, а нельзя ли о профилактических работах или что там у вас происходит с МАБ и/или мобильным приложением предупреждать заранее на своём маркетинговом сайте :?: Там раздельчик создать... :wink:
Просто сестра получила карту и не смогла в отделении зарегистрироваться, затем войти в систему через мобильное приложение. Я уже молчу об разблокировке карты, её активации и т. п.
ps Система висит до сих пор. Разблокировать, активировать и установить ПИН невозможно на текущее время.


Ну и главный вопрос. Согласно каким нормативам вы делаете транслитерацию имени и фамилии на платёжной карте?
Есть государственные документы здесь www.kmu.gov.ua и здесь zakon.rada.gov.ua, в которых указаны правила транслитерации :!: Для лентяев есть даже сервис проверки транслитерации :arrow: https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html :idea:
Вместо Yuliia на карте вытеснили Iuliia. Некритично, но в куче впечатление о себе портите.

В листовке формата А4, которая шла с картой, написано о возможности позвонить на бесплатный номер 0 800 502 747 и установить ПИН-код. Позвонили и прослушали запись о том, что данный номер выведен из эксплуатации и какие есть варианты по его установке.
Нельзя было заранее сделать новые листовки? Карта именная, заказ её был сделан в октябре сего года.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:58

  MASolomko написав:Вместо Yuliia на карте вытеснили Iuliia. Некритично, но в куче впечатление о себе портите.

Такое и в паспортах бывает, кругом второгодники.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:11

Re: Альфа-Банк

Альфабанк, а вы не хотите компенсировать комиссию по кредитке, которая возникла мало того, что досрочно, а не в расчётный день, так ещё и из-за недоступности денег после ваших без предупреждения запущенных «регламентных» работ? Или с миру по нитке, бедному банчику на золотишко?
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:38

  clientage написав:Пробуйте, мож уже вернулась :lol:
Вы шутили, но совет помог - сейчас снятие с дохсейфа работает :lol:
Sinica
 
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