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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7850785178527853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:50

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, а нельзя ли о профилактических работах или что там у вас происходит с МАБ и/или мобильным приложением предупреждать заранее на своём маркетинговом сайте :?: Там раздельчик создать... :wink:
Просто сестра получила карту и не смогла в отделении зарегистрироваться, затем войти в систему через мобильное приложение. Я уже молчу об разблокировке карты, её активации и т. п.
ps Система висит до сих пор. Разблокировать, активировать и установить ПИН невозможно на текущее время.


Ну и главный вопрос. Согласно каким нормативам вы делаете транслитерацию имени и фамилии на платёжной карте?
Есть государственные документы здесь www.kmu.gov.ua и здесь zakon.rada.gov.ua, в которых указаны правила транслитерации :!: Для лентяев есть даже сервис проверки транслитерации :arrow: https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html :idea:
Вместо Yuliia на карте вытеснили Iuliia. Некритично, но в куче впечатление о себе портите.

В листовке формата А4, которая шла с картой, написано о возможности позвонить на бесплатный номер 0 800 502 747 и установить ПИН-код. Позвонили и прослушали запись о том, что данный номер выведен из эксплуатации и какие есть варианты по его установке.
Нельзя было заранее сделать новые листовки? Карта именная, заказ её был сделан в октябре сего года.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 22:58

  MASolomko написав:Вместо Yuliia на карте вытеснили Iuliia. Некритично, но в куче впечатление о себе портите.

Такое и в паспортах бывает, кругом второгодники.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:11

Re: Альфа-Банк

Альфабанк, а вы не хотите компенсировать комиссию по кредитке, которая возникла мало того, что досрочно, а не в расчётный день, так ещё и из-за недоступности денег после ваших без предупреждения запущенных «регламентных» работ? Или с миру по нитке, бедному банчику на золотишко?
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 23:38

  clientage написав:Пробуйте, мож уже вернулась :lol:
Вы шутили, но совет помог - сейчас снятие с дохсейфа работает :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 00:13

  MASolomko написав:
Вместо Yuliia на карте вытеснили Iuliia. Некритично, но в куче впечатление о себе портите.
У нас теперь пресс-секретарь Президента так себя в верифицированном аккаунте именует, и ничо https://twitter.com/IuliiaMendel
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 09:40

При работе в МАБе выскакивает отакая порноХрафия
Ошибка при установлении защищённого соединения

При соединении с my.alfabank.com.ua произошла ошибка.

Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.
Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и проинформируйте их об этой проблеме.


В доверки слетели :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:54

Коллеги, подскажите, по карте Travel за расчеты в сети (коммуналка, мобильные...) тоже 3% баллами начисляют?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:06

  Anadonta написав:Коллеги, подскажите, по карте Travel за расчеты в сети (коммуналка, мобильные...) тоже 3% баллами начисляют?

Нет, они в исключениях, там много исключений, советую ознакомиться.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:13

  Anadonta написав:Коллеги, подскажите, по карте Travel за расчеты в сети (коммуналка, мобильные...) тоже 3% баллами начисляют?

Якщо знайдете сервіс, у якого МСС не в цьому списку
1520 1711 1731 1740 1750 1761 1771 1799 2741 2791 2842 4214
4215 4225 4468 4814 4816 4821 4829 4899 4900 5013 5021 5039
5044 5045 5046 5047 5051 5065 5072 5074 5085 5099 5111 5169
5172 5198 5199 5271 5300 5511 5521 5551 5561 5571 5592 5598
5599 5734 5735 5933 5960 5962 5963 5965 5966 5967 5968 5969
5978 5993 5994 6010 6011 6012 6050 6051 6211 6300 6529 6530
6532 6533 6534 6536 6537 6538 6539 6540 7012 7032 7033 7273
7276 7277 7278 7299 7311 7321 7333 7338 7339 7342 7349 7361
7372 7375 7379 7392 7393 7394 7399 7622 7623 7631 7692 7699
7929 7941 7994 7995 8111 8211 8220 8241 8244 8249 8299 8351
8398 8641 8651 8661 8675 8699 8734 8911 8931 8999 9211 9222
9223 9311 9399 9402 9405 9751 9752 9754 0763,
то нарахують.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:36

stryzhko

по 5999 тоже не насчитают хотя в списке его нет.
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IMPRINTER
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