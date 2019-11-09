Alfa_Bank, а нельзя ли о профилактических работах или что там у вас происходит с МАБ и/или мобильным приложением предупреждать заранее на своём маркетинговом сайте Там раздельчик создать... Просто сестра получила карту и не смогла в отделении зарегистрироваться, затем войти в систему через мобильное приложение. Я уже молчу об разблокировке карты, её активации и т. п. ps Система висит до сих пор. Разблокировать, активировать и установить ПИН невозможно на текущее время.
Ну и главный вопрос. Согласно каким нормативам вы делаете транслитерацию имени и фамилии на платёжной карте? Есть государственные документы здесь www.kmu.gov.ua и здесь zakon.rada.gov.ua, в которых указаны правила транслитерации Для лентяев есть даже сервис проверки транслитерации https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html Вместо Yuliia на карте вытеснили Iuliia. Некритично, но в куче впечатление о себе портите.
В листовке формата А4, которая шла с картой, написано о возможности позвонить на бесплатный номер 0 800 502 747 и установить ПИН-код. Позвонили и прослушали запись о том, что данный номер выведен из эксплуатации и какие есть варианты по его установке. Нельзя было заранее сделать новые листовки? Карта именная, заказ её был сделан в октябре сего года.
Альфабанк, а вы не хотите компенсировать комиссию по кредитке, которая возникла мало того, что досрочно, а не в расчётный день, так ещё и из-за недоступности денег после ваших без предупреждения запущенных «регламентных» работ? Или с миру по нитке, бедному банчику на золотишко?
При соединении с my.alfabank.com.ua произошла ошибка.
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