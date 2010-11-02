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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:15
Звонил сегодня в КЦ, так там Алла сказала, что завтра может быть неработоспособность их сервисов, в связи с переездом на процессинг обьединенных банков. Если что-то планировали, то делайте с утра, тут и без переезда в последнее время были проблемы с работоспособностью МАБа, а что будет при этом переезде вообще страшно представить...
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Додано: Нед 10 лис, 2019 19:36
давненько не постил данную композицию )
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Додано: Нед 10 лис, 2019 19:49
Re: Альфа-Банк
Мабуть він в останньому підпункті 3.7 правил:
"-інші операції, що визначаються Банком самостійно."
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