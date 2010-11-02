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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7851785278537854

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1007
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
274
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1007
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:15

Звонил сегодня в КЦ, так там Алла сказала, что завтра может быть неработоспособность их сервисов, в связи с переездом на процессинг обьединенных банков. Если что-то планировали, то делайте с утра, тут и без переезда в последнее время были проблемы с работоспособностью МАБа, а что будет при этом переезде вообще страшно представить...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:36

  velvet написав:Звонил сегодня в КЦ, так там Алла сказала, что завтра может быть неработоспособность их сервисов, в связи с переездом на процессинг обьединенных банков. Если что-то планировали, то делайте с утра, тут и без переезда в последнее время были проблемы с работоспособностью МАБа, а что будет при этом переезде вообще страшно представить...




давненько не постил данную композицию )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:49

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:stryzhko

по 5999 тоже не насчитают хотя в списке его нет.
Мабуть він в останньому підпункті 3.7 правил:
"-інші операції, що визначаються Банком самостійно."
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:31

  velvet написав:сегодня в КЦ, так там Алла сказала, что завтра может быть неработоспособность их сервисов, в связи с переездом на процессинг обьединенных банков.


Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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