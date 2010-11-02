Пользуюсь кредиткой и была довольно ею более чем. Но в этом месяце с меня списали проценты по использованию за весь период, хотя долг был оплачен полностью и в указанные сроки. Банк мотивирует это тем, что надо было учитывать что даже переводы со счета в этом же банке зачисляються только на следующий рабочий день. При этом об этом написано где-то внедрах их сайта и контакт-центр об этом говорит только если такая проблема уже возникла. Также порадовало что задолженность льготного периодана момент оплаты у меня составляла до 1800 грн, а проценты списали за всю сумму используемую за весь период и составило это более 2000грнОчень не приятно что банк перекладывает ответсвенность за свои внутренние процессы на клиента при этом не предоставляя ему полной информации до того как клиент попадает в проблемную ситуацию. Ведь нет ничего сложного что бы предупреждать клиента и рекомендовать ему дату пополнения учитывая все внутренние ограничения. В общем не рекомендую и сама буду уходить от них. Хоть и жаль, программа Travel правда хорошая.