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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7851785278537854

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1008
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1008
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:36

stryzhko

по 5999 тоже не насчитают хотя в списке его нет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:15

Звонил сегодня в КЦ, так там Алла сказала, что завтра может быть неработоспособность их сервисов, в связи с переездом на процессинг обьединенных банков. Если что-то планировали, то делайте с утра, тут и без переезда в последнее время были проблемы с работоспособностью МАБа, а что будет при этом переезде вообще страшно представить...
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:36

  velvet написав:Звонил сегодня в КЦ, так там Алла сказала, что завтра может быть неработоспособность их сервисов, в связи с переездом на процессинг обьединенных банков. Если что-то планировали, то делайте с утра, тут и без переезда в последнее время были проблемы с работоспособностью МАБа, а что будет при этом переезде вообще страшно представить...




давненько не постил данную композицию )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:49

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:stryzhko

по 5999 тоже не насчитают хотя в списке его нет.
Мабуть він в останньому підпункті 3.7 правил:
"-інші операції, що визначаються Банком самостійно."
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:31

  velvet написав:сегодня в КЦ, так там Алла сказала, что завтра может быть неработоспособность их сервисов, в связи с переездом на процессинг обьединенных банков.


Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 04:19

  diana_paliychuk написав:Пользуюсь кредиткой и была довольно ею более чем. Но в этом месяце с меня списали проценты по использованию за весь период, хотя долг был оплачен полностью и в указанные сроки. Банк мотивирует это тем, что надо было учитывать что даже переводы со счета в этом же банке зачисляються только на следующий рабочий день. При этом об этом написано где-то внедрах их сайта и контакт-центр об этом говорит только если такая проблема уже возникла. Также порадовало что задолженность льготного периодана момент оплаты у меня составляла до 1800 грн, а проценты списали за всю сумму используемую за весь период и составило это более 2000грн :) Очень не приятно что банк перекладывает ответсвенность за свои внутренние процессы на клиента при этом не предоставляя ему полной информации до того как клиент попадает в проблемную ситуацию. Ведь нет ничего сложного что бы предупреждать клиента и рекомендовать ему дату пополнения учитывая все внутренние ограничения. В общем не рекомендую и сама буду уходить от них. Хоть и жаль, программа Travel правда хорошая.

вроде ж альфа всегда рисует срок погашения за 2 раб. дня. Ну и есть нюансы зная которые, можно погашать в последний рабочий день. Все зависит в каком приложении погашали (сайт, моб. телефон) И что означает перевод со счета - ну и дата, когда этот перевод совершается.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 08:32

  alter написав:Альфабанк, а вы не хотите компенсировать комиссию по кредитке, которая возникла мало того, что досрочно, а не в расчётный день, так ещё и из-за недоступности денег после ваших без предупреждения запущенных «регламентных» работ? Или с миру по нитке, бедному банчику на золотишко?

Доброе утро. Досрочно комиссию не снимаем. Если у вас РД попала на выходной, то согласно ДБО, она переносится на предыдущий рабочий день. Напишите номер счета в ЛС, посмотрю, что можно сделать.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 08:38

  diana_paliychuk написав:Пользуюсь кредиткой и была довольно ею более чем. Но в этом месяце с меня списали проценты по использованию за весь период, хотя долг был оплачен полностью и в указанные сроки. Банк мотивирует это тем, что надо было учитывать что даже переводы со счета в этом же банке зачисляються только на следующий рабочий день. При этом об этом написано где-то внедрах их сайта и контакт-центр об этом говорит только если такая проблема уже возникла. Также порадовало что задолженность льготного периодана момент оплаты у меня составляла до 1800 грн, а проценты списали за всю сумму используемую за весь период и составило это более 2000грн :) Очень не приятно что банк перекладывает ответсвенность за свои внутренние процессы на клиента при этом не предоставляя ему полной информации до того как клиент попадает в проблемную ситуацию. Ведь нет ничего сложного что бы предупреждать клиента и рекомендовать ему дату пополнения учитывая все внутренние ограничения. В общем не рекомендую и сама буду уходить от них. Хоть и жаль, программа Travel правда хорошая.

Доброе утро. Напишите номер счета, проверю. При задолженности 1800 грн. проценты никак не могут быть 2000 грн. Ежемесячно клиенту отправляется смс-сообщение с суммой и рекомендованной датой оплаты, что указана с запасом в 2-3 рабочих дня. У каждого канала пополнения есть свои сроки зачисления, сумма учитывается банком после распределения по счету. Есть возможность оплатить так, чтоб средства сразу попали на счет. Пишите в ЛС, будем разбираться.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 09:34

Re: Альфа-Банк

Уважаемая представитель банка!
Скажите, пожалуйста, это всегда так будет, что в течение двух суток нельзя было воспользоваться собственными деньгами на доходном сейфе и нельзя было пополнить дебетную карту Альфа банка?
Очень неприятная ситуация скажу я вам когда смотришь в книгу, а видишь...
Пока-что минимизировал операции с картами Альфы и ессно больше не храню деньги в сдохсейфе.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 09:55

  Water написав:Уважаемая представитель банка!
Скажите, пожалуйста, это всегда так будет, что в течение двух суток нельзя было воспользоваться собственными деньгами на доходном сейфе и нельзя было пополнить дебетную карту Альфа банка?
Очень неприятная ситуация скажу я вам когда смотришь в книгу, а видишь...
Пока-что минимизировал операции с картами Альфы и ессно больше не храню деньги в сдохсейфе.

Добрый день. Не всегда, конечно. Извините за неудобства :oops:
Alfa_Bank
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