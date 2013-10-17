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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7852785378547855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1008
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1008
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:22

Ахутнг!

Попав на комісію жлобуса 2%+20 грн при поповненні Алли.
Відбулося це після збою в МАБі, коли він не захотів проводити р2р, а запропонував старий метод альфа-погашення з МСС 6012. Думав, о кошерний МСС попався!
Дзвонив в каллцентр жлобуса, вони розцінюють цей МСС як зняття готівки. Доводити їм щось лінь, так що просто будьте обережні!
Зображення
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:58

Ромасик
Операция когда была - в пятницу?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:16

  IMPRINTER написав:stryzhko

по 5999 тоже не насчитают хотя в списке его нет.

Добрый день. По этому МСС должны начисляться баллы. Можете дать пример, где их нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:20

  MASolomko написав:Alfa_Bank, а нельзя ли о профилактических работах или что там у вас происходит с МАБ и/или мобильным приложением предупреждать заранее на своём маркетинговом сайте :?: Там раздельчик создать... :wink:
Просто сестра получила карту и не смогла в отделении зарегистрироваться, затем войти в систему через мобильное приложение. Я уже молчу об разблокировке карты, её активации и т. п.
ps Система висит до сих пор. Разблокировать, активировать и установить ПИН невозможно на текущее время.

Ну и главный вопрос. Согласно каким нормативам вы делаете транслитерацию имени и фамилии на платёжной карте?
Есть государственные документы здесь www.kmu.gov.ua и здесь zakon.rada.gov.ua, в которых указаны правила транслитерации :!: Для лентяев есть даже сервис проверки транслитерации :arrow: https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html :idea:
Вместо Yuliia на карте вытеснили Iuliia. Некритично, но в куче впечатление о себе портите.

В листовке формата А4, которая шла с картой, написано о возможности позвонить на бесплатный номер 0 800 502 747 и установить ПИН-код. Позвонили и прослушали запись о том, что данный номер выведен из эксплуатации и какие есть варианты по его установке.
Нельзя было заранее сделать новые листовки? Карта именная, заказ её был сделан в октябре сего года.

Добрый день. Извините за временные неудобства( При оформлении заявки на карту, клиент может указать как прописать имя на карте. Укажите, пожалуйста, данные клиента, проверю что с листовкой.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:44

Добрый день. Читала, что при активаци карты нужно отключить смс и включить push. Но у меня в додатке отображается толькь смс. Старый планшет? Или что еще может быть и как с этим бороться?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:52

  Vorlon написав:Ромасик
Операция когда была - в пятницу?

Днями раніше. Мова йде про поповнення кредитки Алии з ощадної карти жлобуса, назву якої всі знають %
Зарабатывайте :!:
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:54

  balbesik написав:Добрый день. Читала, что при активаци карты нужно отключить смс и включить push. Но у меня в додатке отображается толькь смс. Старый планшет? Или что еще может быть и как с этим бороться?

Добрый день. Пришлите скрин, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:33

  Alfa_Bank написав:
  balbesik написав:Добрый день. Читала, что при активаци карты нужно отключить смс и включить push. Но у меня в додатке отображается толькь смс. Старый планшет? Или что еще может быть и как с этим бороться?

Добрый день. Пришлите скрин, пожалуйста.

Разобрались. После ввода номера телефона появляется строчка с push.
Но теперь другое. СМС о том, что push подключен пришло, но когда я вышла-зашла, опять нет галочки в смс-инфо, предлагается все делать заново. Это нормально?
balbesik
 
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