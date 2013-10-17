Попав на комісію жлобуса 2%+20 грн при поповненні Алли. Відбулося це після збою в МАБі, коли він не захотів проводити р2р, а запропонував старий метод альфа-погашення з МСС 6012. Думав, о кошерний МСС попався! Дзвонив в каллцентр жлобуса, вони розцінюють цей МСС як зняття готівки. Доводити їм щось лінь, так що просто будьте обережні!
MASolomko написав:Alfa_Bank, а нельзя ли о профилактических работах или что там у вас происходит с МАБ и/или мобильным приложением предупреждать заранее на своём маркетинговом сайте Там раздельчик создать... Просто сестра получила карту и не смогла в отделении зарегистрироваться, затем войти в систему через мобильное приложение. Я уже молчу об разблокировке карты, её активации и т. п. ps Система висит до сих пор. Разблокировать, активировать и установить ПИН невозможно на текущее время.
Ну и главный вопрос. Согласно каким нормативам вы делаете транслитерацию имени и фамилии на платёжной карте? Есть государственные документы здесь www.kmu.gov.ua и здесь zakon.rada.gov.ua, в которых указаны правила транслитерации Для лентяев есть даже сервис проверки транслитерации https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html Вместо Yuliia на карте вытеснили Iuliia. Некритично, но в куче впечатление о себе портите.
В листовке формата А4, которая шла с картой, написано о возможности позвонить на бесплатный номер 0 800 502 747 и установить ПИН-код. Позвонили и прослушали запись о том, что данный номер выведен из эксплуатации и какие есть варианты по его установке. Нельзя было заранее сделать новые листовки? Карта именная, заказ её был сделан в октябре сего года.
Добрый день. Извините за временные неудобства( При оформлении заявки на карту, клиент может указать как прописать имя на карте. Укажите, пожалуйста, данные клиента, проверю что с листовкой.
balbesik написав:Добрый день. Читала, что при активаци карты нужно отключить смс и включить push. Но у меня в додатке отображается толькь смс. Старый планшет? Или что еще может быть и как с этим бороться?
balbesik написав:Добрый день. Читала, что при активаци карты нужно отключить смс и включить push. Но у меня в додатке отображается толькь смс. Старый планшет? Или что еще может быть и как с этим бороться?
Добрый день. Пришлите скрин, пожалуйста.
Разобрались. После ввода номера телефона появляется строчка с push. Но теперь другое. СМС о том, что push подключен пришло, но когда я вышла-зашла, опять нет галочки в смс-инфо, предлагается все делать заново. Это нормально?