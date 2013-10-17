MASolomko написав:

Alfa_Bank, а нельзя ли о профилактических работах или что там у вас происходит с МАБ и/или мобильным приложением предупреждать заранее на своём маркетинговом сайтеТам раздельчик создать...Просто сестра получила карту и не смогла в отделении зарегистрироваться, затем войти в систему через мобильное приложение. Я уже молчу об разблокировке карты, её активации и т. п.ps Система висит до сих пор. Разблокировать, активировать и установить ПИН невозможно на текущее время.Ну и главный вопрос. Согласно каким нормативам вы делаете транслитерацию имени и фамилии на платёжной карте?Есть государственные документы здесьи здесь, в которых указаны правила транслитерацииДля лентяев есть даже сервис проверки транслитерацииВместоuliia на карте вытеснилиuliia. Некритично, но в куче впечатление о себе портите.В листовке формата А4, которая шла с картой, написано о возможности позвонить на бесплатный номер 0 800 502 747 и установить ПИН-код. Позвонили и прослушали запись о том, что данный номер выведен из эксплуатации и какие есть варианты по его установке.Нельзя было заранее сделать новые листовки? Карта именная, заказ её был сделан в октябре сего года.