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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:17
ruvex
- у них переезд на новый процессинг viewtopic.php?p=4791231#p4791231
;(
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:19
Спасибо. Средства выносить уже поздно?
п.с. Когда эта рень уже закончиться...?
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ruvex
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:20
ruvex написав:Alfa_Bank
Не возможно снять средства с карты, банкомат Альфы (транзакция не может быть завершена). Есть проблемі с работоспособностью банкоматов?
Что с этим делать? Отделение прошу не предлагать.
Добрый день. Массовых проблем нет. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Или можете снять в другом банкомате (по пакетным картам снятие в пределах лимита бесплатно).
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:22
Alfa_Bank написав: ruvex написав:Alfa_Bank
Не возможно снять средства с карты, банкомат Альфы (транзакция не может быть завершена). Есть проблемі с работоспособностью банкоматов?
Что с этим делать? Отделение прошу не предлагать.
Добрый день. Массовых проблем нет. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Или можете снять в другом банкомате (по пакетным картам снятие в пределах лимита бесплатно).
Альфа не прошла, Приват не прошел. Предлагаете искать там где работает, понятно. Спасибо. Будем искать такой банк.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:32
ruvex написав: Alfa_Bank написав: ruvex написав:Alfa_Bank
Не возможно снять средства с карты, банкомат Альфы (транзакция не может быть завершена). Есть проблемі с работоспособностью банкоматов?
Что с этим делать? Отделение прошу не предлагать.
Добрый день. Массовых проблем нет. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Или можете снять в другом банкомате (по пакетным картам снятие в пределах лимита бесплатно).
Альфа не прошла, Приват не прошел. Предлагаете искать там где работает, понятно. Спасибо.
Проверили данный банкомат, он не может сформировать указанную вами сумму (слишком мало нужных купюр в наличии). В других банкоматах операция должна пройти. Попыток снятия больше не вижу.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Подякували: 651 раз.
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