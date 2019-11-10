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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7853785478557856

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1008
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1008
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:17

ruvex - у них переезд на новый процессинг viewtopic.php?p=4791231#p4791231 ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:19

  Flamingo написав:ruvex - у них переезд на новый процессинг viewtopic.php?p=4791231#p4791231 ;(

Спасибо. Средства выносить уже поздно? :mrgreen:
п.с. Когда эта рень уже закончиться...?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:20

  ruvex написав:Alfa_Bank
Не возможно снять средства с карты, банкомат Альфы (транзакция не может быть завершена). Есть проблемі с работоспособностью банкоматов?
Что с этим делать? Отделение прошу не предлагать.

Добрый день. Массовых проблем нет. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Или можете снять в другом банкомате (по пакетным картам снятие в пределах лимита бесплатно).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:22

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Alfa_Bank
Не возможно снять средства с карты, банкомат Альфы (транзакция не может быть завершена). Есть проблемі с работоспособностью банкоматов?
Что с этим делать? Отделение прошу не предлагать.

Добрый день. Массовых проблем нет. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Или можете снять в другом банкомате (по пакетным картам снятие в пределах лимита бесплатно).

Альфа не прошла, Приват не прошел. Предлагаете искать там где работает, понятно. Спасибо. Будем искать такой банк.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:32

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Alfa_Bank
Не возможно снять средства с карты, банкомат Альфы (транзакция не может быть завершена). Есть проблемі с работоспособностью банкоматов?
Что с этим делать? Отделение прошу не предлагать.

Добрый день. Массовых проблем нет. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Или можете снять в другом банкомате (по пакетным картам снятие в пределах лимита бесплатно).

Альфа не прошла, Приват не прошел. Предлагаете искать там где работает, понятно. Спасибо.

Проверили данный банкомат, он не может сформировать указанную вами сумму (слишком мало нужных купюр в наличии). В других банкоматах операция должна пройти. Попыток снятия больше не вижу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:43

  Alfa_Bank написав:Проверили данный банкомат, он не может сформировать указанную вами сумму (слишком мало нужных купюр в наличии). В других банкоматах операция должна пройти. Попыток снятия больше не вижу.

Если 800 грн не выдало, уже и не пробовал, других в округе не знаю. К тому же если действительно идут работы, нет сейчас времени искать средства, если банкомат не выдаст, а спишет.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 11 лис, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:45

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:Проверили данный банкомат, он не может сформировать указанную вами сумму (слишком мало нужных купюр в наличии). В других банкоматах операция должна пройти. Попыток снятия больше не вижу.

800 грн не выдало, уже и не пробовал. К тому же если действительно идут работы, нет сейчас времени искать средства, если банкомат не выдаст, а спишет.

Там сегодня запланирована инкассация.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7598
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:47

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:Проверили данный банкомат, он не может сформировать указанную вами сумму (слишком мало нужных купюр в наличии). В других банкоматах операция должна пройти. Попыток снятия больше не вижу.

800 грн не выдало, уже и не пробовал. К тому же если действительно идут работы, нет сейчас времени искать средства, если банкомат не выдаст, а спишет.

Там сегодня запланирована инкассация.

Ок. Спс. Вы настоящий друг индейцев. :wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:13

Не одно, так другое.
Что это означает? Какой-то лимит? Цифру не пишет... Пополнение картой другог банкаЗображення
balbesik
 
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