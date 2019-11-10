ruvex написав:Alfa_Bank Не возможно снять средства с карты, банкомат Альфы (транзакция не может быть завершена). Есть проблемі с работоспособностью банкоматов? Что с этим делать? Отделение прошу не предлагать.
Добрый день. Массовых проблем нет. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Или можете снять в другом банкомате (по пакетным картам снятие в пределах лимита бесплатно).
ruvex написав:Alfa_Bank Не возможно снять средства с карты, банкомат Альфы (транзакция не может быть завершена). Есть проблемі с работоспособностью банкоматов? Что с этим делать? Отделение прошу не предлагать.
Добрый день. Массовых проблем нет. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Или можете снять в другом банкомате (по пакетным картам снятие в пределах лимита бесплатно).
Альфа не прошла, Приват не прошел. Предлагаете искать там где работает, понятно. Спасибо. Будем искать такой банк.
ruvex написав:Alfa_Bank Не возможно снять средства с карты, банкомат Альфы (транзакция не может быть завершена). Есть проблемі с работоспособностью банкоматов? Что с этим делать? Отделение прошу не предлагать.
Добрый день. Массовых проблем нет. Попробуйте еще раз, пожалуйста. Или можете снять в другом банкомате (по пакетным картам снятие в пределах лимита бесплатно).
Альфа не прошла, Приват не прошел. Предлагаете искать там где работает, понятно. Спасибо.
Проверили данный банкомат, он не может сформировать указанную вами сумму (слишком мало нужных купюр в наличии). В других банкоматах операция должна пройти. Попыток снятия больше не вижу.
Alfa_Bank написав:Проверили данный банкомат, он не может сформировать указанную вами сумму (слишком мало нужных купюр в наличии). В других банкоматах операция должна пройти. Попыток снятия больше не вижу.
Если 800 грн не выдало, уже и не пробовал, других в округе не знаю. К тому же если действительно идут работы, нет сейчас времени искать средства, если банкомат не выдаст, а спишет.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 11 лис, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank написав:Проверили данный банкомат, он не может сформировать указанную вами сумму (слишком мало нужных купюр в наличии). В других банкоматах операция должна пройти. Попыток снятия больше не вижу.
800 грн не выдало, уже и не пробовал. К тому же если действительно идут работы, нет сейчас времени искать средства, если банкомат не выдаст, а спишет.
Alfa_Bank написав:Проверили данный банкомат, он не может сформировать указанную вами сумму (слишком мало нужных купюр в наличии). В других банкоматах операция должна пройти. Попыток снятия больше не вижу.
800 грн не выдало, уже и не пробовал. К тому же если действительно идут работы, нет сейчас времени искать средства, если банкомат не выдаст, а спишет.