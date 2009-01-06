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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7854785578567857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1008
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1008
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:46

Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:07

  mustbe написав:Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?

Моё все ходило по расписанию и утром и вечером
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29555
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2362 раз.
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  #<1 ... 7854785578567857
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