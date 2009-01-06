Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:46
Утренняя Зорька - ушла днём.
Вечерняя Звезда - вообще не ушла ?
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:07
Моё все ходило по расписанию и утром и вечером
... делайте хоть что-нибудь!
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